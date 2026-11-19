El Partido Acción Nacional (PAN) acusó a Movimiento Ciudadano (MC) de presuntamente negociar con Morena la designación de la próxima presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ante los medios de comunicación, Federico Döring, diputado del PAN, acusó a la bancada de MC de pactar “en los oscurito” quien ocuparía el cargo del INE, aunque aún no se ha aprobado una convocatoria.

Hay algunos de aquí que se dicen oposición y que ya están arrimándose al poder a proponer candidatos en lo oscurito para pactarlos sin siquiera haber sacado convocatoria ni comité técnico de evaluación. Federico Döring, diputado del PAN

PAN acusa a MC de pactar “en lo oscurito” con Morena la nueva presidencia del INE

El diputado Federico Döring acusó a integrantes de MC de estar negociando con Morena la designación de la nueva presidencia del INE, cuando no se ha aprobado un consenso para emitir la convocatoria.

Movimiento Ciudadano (Especial)

Ante estas presuntas actividades, Federico Döring exigió transparencia durante el proceso de selección y pidió que ningún partido busque acuerdos anticipados para legitimar una decisión que todavía no ha comenzado.

El partido blanquiazul también advirtió que vigilará el procedimiento para evitar que se repitan las irregularidades que, según su postura, ocurrieron durante el proceso de designación de 2023.

Nosotros vamos a estar del lado de la transparencia total, de que no se vuelva a hacer la misma mapachería que hizo en 2023. Federico Döring, diputado del PAN

Asimismo, señaló que Morena —al contar con la mayoría legislativa— tiene una responsabilidad particular para garantizar que la renovación del INE se realice conforme a las reglas y sin acuerdos que comprometan la transparencia.

Cabe mencionar que el diputado Ricardo Monreal ha dicho en reiteradas ocasiones que está buscando el consenso de todas las fuerzas políticas en la designación de la nueva presidencia del INE.

Monreal argumenta que, si no se cuenta con el respaldo de todos los partidos, la nueva presidenta del INE no tendrá legitimidad ni aceptación y se pondrían en duda los resultados de las elecciones 2027.