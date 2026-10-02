Al compartir un video en sus redes sociales, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), celebró los dos años de Claudia Sheinbaum en el cargo de presidenta de México.

El partido destacó que la celebración es porque Claudia Sheinbaum no le ha fallado a la ciudadanía y, por el contrario, ha honrado a la historia.

Cabe destacar que en el video que difundió para conmemorar los 2 años, Morena incluyó varios fragmentos del primer discurso que ofreció la presidenta al tomar el cargo.

Morena conmemora los dos años de Claudia Sheinbaum como presidenta

El jueves 1 de octubre de 2026, se cumplieron de manera oficial los primeros 2 años de la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, debido a que asumió el cargo en la misma fecha pero del 2024.

Con motivo de la fecha conmemorativa, Morena compartió una publicación en sus redes sociales con la que celebró la efeméride y reconoció el desempeño que ha tenido Claudia Sheinbaum.

Morena señaló que la presidenta de la República “no le falla a su pueblo”, además de que aseveró que con sus acciones ha honrado la historia del país.

En el mismo sentido, el instituto político sostuvo que cada día desde hace dos años, ha demostrado que “la Transformación se construye sin mentir, sin robar y sin traicionar al pueblo”.

Al concluir el mensaje de celebración, Morena aseguró que gracias a la presidencia que encabeza Claudia Sheinbaum, el movimiento sigue haciendo historia en México.

Morena recuerda compromiso de Claudia Sheinbaum con el pueblo

En el mensaje que difundió para celebrar los primeros dos años de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, Morena incluyó un video en el que recordó los compromisos que hizo la mandataria.

En la grabación se retoman algunos clips del primer mensaje oficial que Sheinbaum ofreció en el Zócalo de la CDMX tras asumir de manera formal el cargo de presidenta de México.

En los fragmentos del video, se destaca el compromiso que hizo la mandataria con el pueblo de México de no fallar en su encomienda y a respetar los principios de “no mentir, no robar y no traicionar”.

De la misma forma y al concluir el video, se recuerda que en ese momento, Claudia Sheinbaum se comprometió a “seguir haciendo historia”.