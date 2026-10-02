El Instituto Politécnico Nacional (IPN) confirmó que este viernes 2 de octubre de 2026, sus clases se llevarán a cabo bajo la modalidad en línea.

A través de un comunicado, la Secretaría Académica del IPN manifestó que esta decisión se debe a las diversas movilizaciones sociales que se encuentran programadas en varios puntos de la Ciudad de México.

Estas tendrán lugar en la CDMX a 58 años de la masacre en Tlatelolco, ocurrida durante una movilización estudiantil en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas.

IPN prioriza actividades a distancia para este viernes 2 de octubre

El IPN confirmó de manera oficial el cambio de sus clases en línea para este viernes 2 de octubre.

De acuerdo con la Secretaría Académica, la disposición aplica de para todos los centros de enseñanza, unidades académicas y escuelas de nivel medio superior y superior ubicados en la CDMX.

IPN cambia a clases en línea este viernes 2 de octubre (IPN)

Con esta estrategia, el IPN señaló que prioriza la seguridad, la integridad física y la tranquilidad de su comunidad estudiantil ante las movilizaciones previstas durante la jornada conmemorativa.

Por esta razón, las autoridades académicas instaron a estudiantes, profesores y personal administrativo a mantenerse atentos a las plataformas digitales y canales oficiales de comunicación de cada plantel.

A través de estos medios informativos, el IPN dará a conocer los lineamientos particulares, horarios e instrumentos virtuales necesarios para el adecuado desarrollo de sus actividades a distancia.

El IPN agradeció de la comprensión, colaboración y amplia disposición de toda la comunidad educativa para llevar a cabo esta jornada escolar sin contratiempos.