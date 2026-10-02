Claudia Sheinbaum celebró este 1 de octubre de 2026 sus dos años como presidenta de México, con un mensaje en el que afirmó que el amor del pueblo “es correspondido”.

“Hoy se cumplen dos años de caminar juntas y juntos...Gracias, gracias, gracias. Seguimos adelante, juntas y juntos. Amor correspondido”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En redes sociales, la primera mujer presidenta del país destacó que en este tiempo ha compartido con el pueblo esfuerzos, alegrías y también los desafíos de seguir transformando México.

Claudia Sheinbaum también expresó su agradecimiento por la confianza de los mexicanos, el cariño recibido durante estos dos años y por seguir firmes en este proyecto de nación.

Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer presidenta de México en las elecciones 2024

Un día como hoy pero de hace dos años, Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia de México, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del país.

Su llegada a Palacio Nacional ocurrió después de las elecciones del 2 de junio de 2024, en las que obtuvo 35 millones 924 mil 519 votos, equivalentes al 59.76% de los votos.

Sheinbaum se impuso frente a Xóchitl Gálvez, candidata de PRI-PAN-PRD, quien obtuvo el 27.45% de los votos, y a Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, con el 10.32%.

A dos años de aquel momento histórico, la presidenta envió un mensaje a los mexicanos resaltando los momentos más importantes de su gobierno y su cercanía con el pueblo.

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México (Gobierno de la Ciudad de México)

Claudia Sheinbaum mantiene 70% de aprobación en su segundo año de gobierno, según MetricsMx

La presidenta Claudia Sheinbaum llega a su segundo año al frente del país con una aprobación del 70.5%, según una encuesta de MetricsMx.

El estudio señala que la mandataria conserva un respaldo mayoritario gracias a la percepción de un gobierno cercano, sensible y con enfoque humanista, según la publicación difundida por Ariadna Montiel.