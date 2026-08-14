Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, hizo un llamado a defender la soberanía tras darse a conocer la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán.

(Ante la cancelación de la visa de López Beltrán) Cabeza fría, rigor normativo y defensa firme de la soberanía Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores

El senador afirmó que la cancelación de visas es una “arquitectura psicológica y política” por parte de Estados Unidos, y que no debe entenderse como un “expediente judicial”.

Asimismo, Ignacio Mier acusó que existen sectores del “conservadurismo entreguista” que han intentado aprovechar el episodio para validar la injerencia extranjera y someterse ante Estados Unidos.

Ignacio Mier llama a defender la soberanía tras cancelación de visa de López Beltrán

“No es un expediente judicial”: Ignacio Mier sobre cancelación de visa de López Beltrán

La noche del 13 de agosto de 2026, Andrés Manuel López Beltrán informó por medio de una carta que el gobierno de Estados Unidos había revocado su visa por supuestas motivaciones políticas.

En su mensaje dirigido al presidente Donald Trump, afirmó que la medida fue ordenada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subsecretario Christopher Landau.

Al respecto, el senador Ignacio Mier hizo un llamado a defender la soberanía nacional, señalando que el retiro del documento no constituye un expediente judicial contra Andrés Manuel López Beltrán.

Asimismo, calificó la acción como parte de una maniobra con fines psicológicos y políticos por parte de Estados Unidos, diseñada para generar presión y ruido mediático.

No se confundan. La cancelación de visas es arquitectura psicológica y política, no un expediente judicial Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores

Ignacio Mier (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Ignacio Mier acusa apoyo a la injerencia extranjera y sometimiento ante Estados Unidos

En el mismo mensaje, Ignacio Mier acusó que existen sectores “oportunistas” que han intentado sacar ventajas políticas a raíz de la cancelación de visa de Andrés Manuel López Beltrán.

Mier consideró que esas acciones no son más que una vulgaridad callejera y circo mediático por parte de quienes apoyan la injerencia extranjera y se arrodillan ante Estados Unidos.