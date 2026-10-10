Rubén Moreira respondió sobre el reciente acercamiento de Ernesto Gándara con Movimiento Ciudadano al asegurar que “cada quien toma su decisión” en estos días.
“Cada quien toma sus decisiones y la historia pues dirá quién tuvo la razón”.Rubén Moreira, diputado del PRI
Aunque el diputado priista dijo sentirse “muy orgulloso” de su partido, reconoció que sus compañeros son libres de tomar sus propias decisiones en los “momentos más importantes” para México.
En ese contexto, Rubén Moreira reiteró que Ernesto Gándara puede tomar las riendas de su futuro político, pero, dijo, quienes optan por ese camino deben justificar sus decisiones y asumir las consecuencias.
“Cada quien debe asumir responsabilidades y consecuencias”: Rubén Moreira sobre Ernesto Gándara
En entrevista con Radio Fórmula, el diputado Rubén Moreira se pronunció sobre la reunión de Ernesto Gándara con dirigentes de MC, entre ellos Luis Donaldo Colosio Riojas y Jorge Álvarez Máynez.
El encuentro tuvo lugar el 9 de octubre, despertando especulaciones y comentarios sobre un posible cambio de partido o la formación de alianzas de cara a las elecciones de Sonora en 2027.
Al respecto, Rubén Moreira defendió que Ernesto Gándara puede tomar sus propias decisiones, pero que deberá en un futuro asumir las responsabilidades y consecuencias de su elección.
“Cada quien toma sus decisiones en estos días y cada quien tiene que justificarlas, decir por qué. Creo que es lo más importante. Y cuando pase el tiempo, asumir las responsabilidades y consecuencias”Rubén Moreira, diputado del PRI
Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que Ernesto Gándara haya dejado al PRI para unirse al partido naranja o que estén acordando una alianza entre ambos partidos.
Ernesto Gándara no descarta formar alianza con MC
Ernesto Gándara dijo que no descarta la posibilidad de construir acuerdos o alianzas con MC, después de reunirse en Hermosillo con el senador Luis Donaldo Colosio Riojas y representantes de ese partido.
Además, dijo que la reunión fue por una invitación personal y estuvo relacionada con conversaciones sobre la agenda de trabajo para Sonora y por su afecto por Colosio Riojas.