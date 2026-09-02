Ricardo Monreal de Morena y Alejandro “Alito” Moreno del PRI, sellaron con un fuerte abrazo el acuerdo de respeto alcanzado en la Cámara de Diputados para el nuevo periodo de sesiones legislativas.

A través de sus redes sociales, Ricardo Monreal compartió el breve acercamiento que sostuvo con Alejandro Moreno, asegurando que “el diálogo entre todos los partidos debe prevalecer” en el Congreso.

En el encuentro, el diputado de Morena sostuvo también una charla con el senador priista, Manuel Añorve, con quien intercambió algunos saludos afectuosos.

Monreal y Alejandro Moreno sellan con un abrazo acuerdo de respeto en la Cámara de Diputados (Captura)

“Te quiere mucho”: Manuel Añorve a Monreal tras acuerdo de respeto con Alejandro Moreno en la Cámara de Diputados

Durante una sesión celebrada en la Cámara de Diputados, que reunió a diputados y senadores de todas las bancadas, Monreal y Alejandro Moreno sellaron con un abrazo un acuerdo de respeto.

De acuerdo con las imágenes, el líder priista afirmó al morenista que mantendrían una postura firme como oposición, pero dirigiéndose siempre con respeto para evitar conflictos que atrasen el desarrollo de la agenda legislativa.

Junto a Alejandro Moreno se encontraba el también senador Manuel Añorve, quien no escondió la buena relación que mantiene con Ricardo Monreal.

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