El diputado Reginaldo Sandoval defendió que la elección de la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) se lleve a cabo por mayoría calificada.

Esto toda vez que no existe un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para lanzar la convocatoria que permita definir a quien será la nueva Consejera presidenta del INE.

Reginaldo Sandoval apoya uso de mayoría calificada para designar nueva presidenta del INE

De manera pública, Reginaldo Sandoval defendió la posibilidad de que el Partido del Trabajo, Morena y el Partido Verde hagan uso de la mayoría calificada para designar la nueva presidenta del INE.

De acuerdo con el diputado, los esfuerzos por lograr un consenso entre todas las fuerzas políticas no ha rendido frutos, pese a los reiterados llamados de urgencia por parte de la oposición para lanzar la convocatoria correspondiente.

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Sandoval afirmó que lo sucedido hasta el momento es muestra clara de que no se logrará un acuerdo para la nueva presidenta del INE, por lo que optarían hacer uso de otras alternativas.

El legislador reiteró que utilizar la mayoría en la Cámara de Diputados para este fin solo hace uso de sus facultades legislativas, y no de una presunta imposición por parte del oficialismo.

Sandoval reprochó que cualquiera de los caminos a elegir sería objeto de cuestionamientos, por lo que lanzó un llamado a “cumplir la ley” para poder llevar a cabo el proceso correspondiente que defina el futuro del INE.