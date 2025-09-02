El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, defendió la elección de la panista Kenia López Rabadán como nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Así ocurrió luego de que el legislador federal fue cuestionado sobre el acuerdo por medio del que se definió que sea la diputada del PAN, quien se encargue de presidir la Mesa Directiva.
Ante ello, Ricardo Monreal aseguró que la elección de Kenia López Rabadán como nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se trata de un buen mensaje para México.
Ricardo Monreal defiende elección de Kenia López Rabadán en la Cámara de Diputados
La mañana del 2 de septiembre, se celebró “cónclave” privado entre diputados de la bancada de Morena, en el que se abordó el tema del nuevo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Como resultado del análisis que se efectuó a puerta cerrada, los legisladores del partido oficialista definieron que sea la diputada de la bancada del PAN, Kenia López Rabadán, quien asuma el cargo.
Tras darse a conocer la decisión de que sea Kenia López Rabadán que se encargue del puesto durante el segundo año de la actual legislatura, Ricardo Monreal salió a defender la elección.
Lo anterior debido a que al ser cuestionado sobre la designación, Monreal resaltó que respetar la rotación partidista de la presidencia en San Lázaro y elegir a la diputada del PAN, es un auténtico gesto de madurez y tolerancia.
En el mismo sentido, aseveró que el haber escogido a Kenia López Rabadán se trata de “un buen mensaje” para México sobre la capacidad de la Cámara de Diputados para procesar acuerdos de alto nivel.
Incluso, el coordinador de Morena resaltó que la elección de la legisladora de oposición, se dio sin que se presentara ningún tipo de problema, toda vez que aseguró que se definió por unanimidad.
Cámara de Diputados define nueva Mesa Directiva
Además de la elección de Kenia López Rabadán como la nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, este 2 de septiembre se definieron el resto de cargos del órgano rector del recinto legislativo:
- Sergio Gutiérrez Luna, ocupará la primera vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
- Paulina Rubio Fernández, estará encargada de la segunda vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
- Raúl Bolaños Cacho, será el titular de la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
- Julieta Villalpando Riquelme, repite como secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
- Alan Sahir Márquez, será el secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
- Nayeli Fernández Cruz, tendrá el puesto de secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
- Magda Nuñez, se ocupará del cargo de secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
- Fuensanta Guerrero, será la secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
- Laura Ballesteros Mancilla, se desempeñará como la secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados