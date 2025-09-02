La nueva presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, prometió respeto al debate en la Cámara de Diputados, pues aseguró que todos serán libres de externar su opinión sin importar el grupo parlamentario.

“Yo me comprometo a no quitarle el micrófono a ningún legislador”, dijo Kenia López Rabadán en entrevista para medios de comunicación, minutos después de asumir el cargo este 2 de septiembre de 2025.

La dedición fue respaldada por la mayoría de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), durante una sesión privada en la que únicamente participaron miembros del grupo parlamentario.

“Todos tienen derecho a decir su postura política”, Kenia López Rabadán promete respeto al debate en la Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán dijo haber sido una debatiente fuerte en la Cámara de Diputados, por lo que entiende la importancia de garantizar la expresión de ideas y opiniones desde la Mesa Directiva.

“Todos tienen derecho a decir su postura política”, señaló Kenia López Rabadán, reconociendo que todos los legisladores representan a millones de mexicanos sin importar el grupo parlamentario.

“Representan la esperanza de millones de mexicanos para que este país sea mejor” Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán dejó en claro que su presidencia en la Mesa Directiva tendrá el objetivo de que todas las voces sean escuchadas, con el compromiso de construir un país más justo, democrático e incluyente.

Con respecto a los vetos para oponerse al cargo, López Rabadán dijo: “Yo personalmente no. No sé si alguien más lo tuvo. Entiendo que fue un proceso complejo, lo vivimos todos, un proceso de negociación, un proceso claro de hacer política”.

Ricardo Monreal defiende elección de Kenia López Rabadán como presidenta de la Cámara de Diputados (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Kenia López Rabadán promete un Congreso que trabaje con legalidad, institucionalidad, pluralidad y democracia

Hoy 2 de septiembre de 2025, Kenia López Rabadán asumió la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y se comprometió a seguir los trabajos parlamentarios en “estricto apego a la legalidad”.

La pluralidad política es nuestra mayor riqueza y, desde esta Presidencia, velaré para que todas las voces sean escuchadas con respeto y responsabilidad. En esta presidencia, el único protagonismo lo tendrá la palabra; la palabra libre y plural.

Defendió que como mujer mexicana, sabe la importancia de construir con fortaleza, visión y sensibilidad de las mujeres: “Esa es una causa que me honra y que defenderé con firmeza”, dijo.

“Seré garante de un Congreso que trabaje con legalidad, institucionalidad, pluralidad y, sobre todo, con el compromiso de construir un país más justo, democrático e incluyente”, concluyó.