El Partido Acción Nacional (PAN) ya definió las propuestas de 4 perfiles para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con base en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, se establece que la presidencia de la Mesa Directiva será rotatoria cada año de la Legislatura entre las tres principales fuerzas políticas.

Como Morena es la principal fuerza política, en este primer año legislativo la Mesa Directiva fue encabezada por Gerardo Fernández Noroña.

Sin embargo, el próximo 1 de septiembre le tocaría al PAN definir a su presidente o presidenta, en tanto que el tercer año legislativo le corresponde liderar al Partido Verde.

PAN propone 4 perfiles para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

A un día del inicio del segundo año de la LXVI Legislatura, el PAN ya formalizó sus 4 propuestas de perfiles para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con lo informado por Elías Lixa, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, estos son los 4 perfiles propuestos:

Aunque Morena ya había rechazado hasta 5 propuestas del PAN, Elías Lixa dijo que hasta el momento no tienen conocimiento de que exista algún veto contra alguno de los candidatos antes mencionados.

Además, el coordinador del Grupo Parlamentario blanquiazul aseguró que los 4 perfiles cumplen con la aprobación del PAN y cuentan con una amplia trayectoria que los avalan para tener la capacidad y responsabilidad del cargo.

¿Quiénes son 4 perfiles del PAN propuestos para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados?

Jorge Romero, dirigente del PAN, había adelantado que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sería representada por una mujer, siendo la primera favorita Kenia López Rabadán.

Kenia López Rabadán es diputada de 50 años, anteriormente senadora, formó parte del equipo de precampaña de la ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez.

En 2024 también manifestó sus intenciones de ser candidata del PAN a la jefatura de gobierno de CDMX, pero declinó ante Santiago Taboada.

La diputada Margarita Zavala, por su parte, es recordada por ser la esposa de Felipe Calderón, siendo primera dama en 2006-2012. Actualmente tiene 58 años de los que 38 ha dedicado al PAN.

Germán Martínez es el primer candidato hombre del PAN para la Cámara de Diputados, siendo diputado electo en las elecciones 2024.

En 2018 abandonó al partido blanquiazul para unirse a Morena, pero regresó a las filas del PAN en 2024.

Finalmente, Federico Döring tiene 54 años; fue diputado del Congreso de la CDMX de 2021 a 2024 y senador del PAN de 2006 a 2012.