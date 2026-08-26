Ricardo Monreal destacó la trayectoria y lealtad de Graciela Domínguez hacia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y hacia Sinaloa, luego de su nombramiento como gobernadora interina del estado.

“Siempre tuvo un comportamiento honesto aquí en la Cámara, institucional, leal a la presidenta de la República y a su estado, leal a sus principios” Ricardo Monreal, legislador de Morena

Con el apoyo de la Presidenta @ClaudiaShein, Sinaloa recuperará su paz y tranquilidad. Inicia un nuevo proceso para este estado.

Le deseo éxito a Graciela Domínguez, diputada federal con licencia, y ahora gobernadora en funciones. pic.twitter.com/byllixIR2f — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 26, 2026

Monreal se pronunció sobre el nombramiento de Graciela Domínguez como nueva gobernadora interina de Sinaloa, luego de la nueva solicitud de licencia presentada por Rubén Rocha Moya.

El legislador describió a Domínguez como una mujer honesta y reconoció su trayectoria política.

Además, aseguró que su llegada al gobierno estatal contribuirá a recuperar la estabilidad y la seguridad en las calles de Sinaloa.

Monreal asegura que Graciela Domínguez contribuirá a recuperar la seguridad en Sinaloa

En el mismo video, Ricardo Monreal señaló que con la llegada de Graciela Domínguez a la gubernatura interina de Sinaloa comienza un proceso de transición y recuperación de la estabilidad en la entidad.

También recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido la trayectoria política de Domínguez y le deseó éxito en su nueva encomienda.

De manera personal, Monreal aseguró tener una buena opinión de Graciela Domínguez y destacó el respaldo que, según dijo, le brinda la presidenta de México para asumir la gubernatura interina.

El legislador sostuvo que, con este respaldo, Sinaloa podrá recuperar su crecimiento y avanzar hacia mejores condiciones de seguridad para la ciudadanía.

“Volver a caminar sin problemas” y recuperar la tranquilidad en todos los sectores de la sociedad serán, de acuerdo con Monreal, parte de los retos que enfrentará la nueva gobernadora interina.

Monreal califica como una “revolución mediática” el regreso de Rocha Moya a Sinaloa

Ricardo Monreal también se refirió al regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa después de concluir su primera licencia al cargo.

El legislador calificó el regreso de Rocha Moya como “intempestivo” y señaló que provocó una “revolución mediática” y una amplia movilización informativa.

Aunque consideró que después de este episodio existe mayor calma, Monreal afirmó que será necesario trabajar para recuperar la estabilidad en Sinaloa.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de la presidenta Claudia Sheinbaum para devolver la tranquilidad al estado y manifestó su confianza en que la entidad podrá recuperarse.

Finalmente, Monreal recordó que la alteración de la paz y el desarrollo en Sinaloa está relacionada, según su señalamiento, con la captura, secuestro o traslado de uno de los principales capos del narcotráfico de la región, en referencia a Ismael “El Mayo” Zambada.

De acuerdo con esta explicación, el hecho desencadenó una disputa entre facciones de grupos criminales rivales, lo que expuso la fragilidad de las condiciones de seguridad y tranquilidad para los habitantes de Sinaloa.