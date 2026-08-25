La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez, dio su primer discurso en el pleno, en donde dijo se enfocaría en llevar la paz al estado, así como construir la confianza en su gobierno.

Asimismo, Graciela Domínguez subrayó en el Congreso de Sinaloa que trabajará con Claudia Sheinbaum por el bienestar conjunto del estado.

Graciela Domínguez anuncia trabajo en conjunto con Claudia Sheinbaum por Sinaloa

En su primer discurso como gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez agradeció el respaldo de Claudia Sheinbaum, luego de que la presidenta dijera conocer su honestidad.

Asimismo, decidió opinar sobre la presidenta diciendo que reconoce el liderazgo que tiene como mandataria.

Domínguez también argumentó que como gobernadora interina trabajará en conjunto con el gobierno federal por buscar el bienestar de Sinaloa.

“Trabajaremos en estrecha coordinación con Claudia Sheinbaum Pardo y con el gobierno de México, hoy Sinaloa necesita toda la fuerza del estado mexicano (...) es fundamental acompañamiento del gobierno de México. Presidenta reconozco su liderazgo particularmente en este momento tan importante para nuestro país, tenga usted la seguridad de nuestra plena disposición para trabajar conjuntamente por Sinaloa”. Graciela Domínguez, gobernadora interina de Sinaloa.

Graciela Domínguez se compromete a buscar paz en Sinaloa

Como gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez dijo que se enfocará en buscar la paz del estado, explicando que la confianza es algo que deberá de construir mientras esté en este cargo.

Asimismo, apuntó que su gobierno interino verá por que haya tranquilidad, confianza, escucha, bienestar, cero miedo y seguridad.

“Nuestra prioridad será la paz, no de discurso, sino una paz que se sienta en las calles y en las comunidades, en las escuelas, en los negocios, en los campos y en nuestras costas. En los caminos y en los hogares (...) Ejerceré la política desde la ética, la honestidad y el amor al pueblo”. Graciela Domínguez, gobernadora interina de Sinaloa.

Por otra parte, ante la duda de los partidos políticos que rechazaron que debía ser la interina, dijo que abogaría por “sumar y tener diálogo”, entre todos, siempre en pro de Sinaloa.

Graciela Domínguez también brindó un mensaje ante la crisis de desaparecidos en Sinaloa, argumentando que habrá “atención” y “trato digno” a sus familias.