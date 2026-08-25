El Congreso de Sinaloa eligió con 31 votos a favor a Graciela Domínguez, tal como se esperaba desde antes del inicio de la sesión extraordinaria de este 25 de agosto.

La morenista tomó protesta ante el pleno señalando que asumió el cargo de gobernadora interina en sustitución de Rubén Rocha Moya, quien volvió a tomar licencia indefinida a su cargo, “con serenidad y firmeza”.

Durante la Mañanera del Pueblo, la propia presidenta Claudia Sheinbaum le brindó su respaldo aseverando que si bien no la conocía personalmente, sabía que era una mujer honesta.

Mayoría de Congreso de Sinaloa elige a Graciela Domínguez como gobernadora interina

La morenista Graciela Domínguez fue electa por mayoría con 31 votos a favor, seis en contra y tres votos nulos de un total de 40 durante la sesión extraordinaria del Congreso de Sinaloa.

Votos para Graciela Domínguez como gobernadora interina de Sinaloa. (Especial)

Durante su discurso la gobernadora interina de Sinaloa reiteró que su prioridad iba a ser la paz y el pueblo de la entidad, la atención a las víctimas con énfasis a la atención de la desaparición de personas, así como la reconstrucción del tejido social.

Prometió trabajar en coordinación con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y el gobierno de México: “tenga usted la seguridad de nuestra plena disposición”, dijo, “para trabajar conjuntamente por Sinaloa”, acotó la gobernadora interina.

Graciela Domínguez prometió que se su gobierno se ganaría la confianza con “honestidad, trabajo, cercanía, resultados y transparencia”.