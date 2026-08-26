Graciela Domínguez, gobernadora interina de Sinaloa, prometió “menos escritorio, más territorio” para brindar certeza a los sinaloenses.

La gobernadora interina de Sinaloa señaló, a través de un mensaje oficial, que ordenó a su gabinete recorrer todos los municipios semanalmente para garantizar la seguridad y recuperar la confianza de la gente.

“He instruido al gabinete a hacer recorridos semanales por los distintos municipios del estado de acuerdo con sus temas” Graciela Domínguez

Encabezaremos un gobierno cercano a la gente, de territorio; un gobierno que escuche a los diferentes sectores sociales y productivos.



Juntas y juntos, vamos a devolverle a nuestro estado la certeza, la paz y la esperanza que merece.



Me reitero al servicio del pueblo.



Gobernar… pic.twitter.com/iaE4LZ0Oey — Graciela Domínguez Nava (@GracielaDguezN) August 26, 2026

Graciela Domínguez recorrerá Sinaloa; trabaja por recuperar la confianza de la gente

Graciela Domínguez señaló que, tras su toma de protesta, se ha dejado claro la necesidad de dar certeza al pueblo y recuperar su confianza por lo que reiteró que habrá “menos escritorio, más territorio”.

“Hemos dejado claro la necesidad que tenemos de dar certeza al pueblo de Sinaloa. Es fundamental trabajar en recuperar la confianza de la gente” Graciela Domínguez

En ese sentido, señaló que no sólo el gabinete realizará recorridos por Sinaloa, sino que ella misma visitará las tres regiones del estado para fortalecer y reconstruir el diálogo con la gente.

“Menos escritorio, más territorio. Yo misma recorreré durante el primer mes las tres regiones del estado. Recorridos para fortalecer el diálogo o reconstruirlo en los casos que sea necesario con la gente” Graciela Domínguez

En este sentido, resaltó la necesidad de articular acciones “para realmente cambiar de fondo” la realidad de la ciudadanía con cercanía al pueblo.

De acuerdo con Graciela Domínguez, se realizarán reuniones y se instalarán mecanismos de trabajo permanentes con hombres y mujeres de los sectores:

turístico

pesquero

agrícola

ganadero

empresarial

comunidades y pueblos originarios

“Pueblo de Sinaloa, les reitero mi compromiso de estar a su servicio” Graciela Domínguez

Asimismo, prometió atender “problemáticas sociales inmediatas” y compartió que prepara el Plan Integral para la Gobernabilidad y Seguridad de Sinaloa que presentará la próxima semana.