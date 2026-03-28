El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, rechazó de manera tajante que las recientes modificaciones al marco tributario del país representen una “venganza” o un ataque dirigido específicamente hacia el empresario Ricardo Salinas Pliego.

Durante sus declaraciones, el legislador sostuvo que el Congreso de la Unión tiene la responsabilidad ética de legislar bajo principios de generalidad, asegurando que ninguna norma es redactada con el propósito de perjudicar o beneficiar a ciudadanos en particular