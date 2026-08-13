La ministra Lenia Batres acusó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conspirar en su contra tras el rechazo a su proyecto de Contradicción de Criterios 91/2026.

“Yo lamento que haya este animo en una discusión meramente jurídica. Espero que no sean otros elementos que intervienen permanentemente en los ánimos de los ministros [..]”. Lenia Batres, ministra de la SCJN

Durante la sesión del 13 de agosto de 2026, Lenia Batres señaló “animadversión insana” entre sus compañeros ministros, atribuyéndola a un oficio que envió sobre el presupuesto del Poder Judicial.

Aunque retiró el proyecto, Lenia Batres insistió en que las críticas no fueron jurídicas.

Los ministros, incluido el presidente Hugo Aguilar, rechazaron las acusaciones personales de la ministra Lenia Batres.

Lenia Batres acusa al Pleno de la SCJN de conspirar en su contra

En el Pleno de la SCJN, Lenia Batres acusó “animadversión insana” tras el rechazo del resto de los ministros, que espera sea sólo por motivos jurídicos y no personales.

Al respecto, Lenia Batres apuntó que ninguno de los ministros presentó argumentos que se refieran netamente al criterio que propuso, como el excederse de la ley.

Lenia Batres señaló que la “animadversión insana” podría a su vez ser consecuencia de un oficio que envió este mismo jueves 13 de agosto.

El oficio fue compartido por Lenia Batres en sus redes sociales, con el presupuesto de la SCJN y el Poder Judicial de la Federación a la Secretaría de Hacienda en pro de la austeridad.

En su mensaje, Lenia Batres hizo la misma acusación realizada en el Pleno de la SCJN, referente a que ocasionó una animosidad negativa entre sus compañeros ministros.

Qnte el inminente envío del proyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Federación a la Secretaría de Hacienda, he remitido este escrito al titular del Órgano de Administración Judicial de este Poder. Desafortunadamente, ha generado animosidad negativa en mis compañeros ministros y compañeras ministras, que se reflejó en la sesión del día de hoy. Lenia Batres, ministra de la SCJN

Lenia Batres acusa a ministros de la SCJN de conspirar en su contra (Especial)

Por ello, Lenia Batres pidió a los ministros ser serios, ya que aseguró sólo hubo una observación; optó por retirar el proyecto que fue turnado a otro ministro.

Lenia Batres acusa a ministros de la SCJN de conspirar en su contra (Especial)

Lenia Batres acusa a ministros de la SCJN de conspirar en su contra (Especial)

Lenia Batres acusa a ministros de la SCJN de conspirar en su contra (Especial)

Ministros de la SCJN afirman que rechazo a Lenia Batres es sólo por el proyecto

Sin embargo, los ministros rechazaron las acusaciones de Lenia Batres, entre ellos el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, quien apuntó que hasta ese momento se enteró del oficio.

Yasmín Esquivel también reiteró el voto en contra y propuso que fuera returnado, ya que su rechazo sólo a la contradicción de criterios y los argumentos fueron claras producto del análisis.

El resto de ministros apoyaron que se retirara el proyecto y lamentaron las afirmaciones de Lenia Batres.