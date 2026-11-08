El alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue reportado como víctima de un presunto secuestro mientras viajaba acompañado de familiares por territorio de Zacatecas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí, los hechos ocurrieron sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas, durante el sábado 7 de noviembre.

Activan operativo en Zacatecas y San Luis Potosí por secuestro de Miguel Ángel Almaraz

Los primeros reportes indican que hombres armados interceptaron los vehículos en los que viajaba el presidente municipal Miguel Ángel Almaraz, y sus acompañantes.

Posteriormente, varias de las personas fueron abandonadas sobre la carretera y consiguieron llegar al municipio de Cedral, San Luis Potosí, donde solicitaron ayuda a las autoridades.

Reportan supuesto secuestro de Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas (Miguel Ángel Almaraz / Facebook)

Tras recibir el reporte del presunto secuestro del alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz, la Guardia Civil Estatal desplegó un operativo de seguridad en la zona limítrofe y estableció comunicación con las corporaciones de Zacatecas para coordinar las labores de búsqueda y localización.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó que mantiene comunicación con las autoridades potosinas ante los hechos en contra de Miguel Ángel Almaraz; sin embargo, el fiscal Jesús Govea Orozco señaló que todavía no contaba con información concluyente sobre el paradero del alcalde.

Reportan supuesto secuestro de Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas (Miguel Ángel Almaraz / Facebook)

¿Miguel Ángel Almaraz ya fue liberado?

Durante las primeras horas del domingo 8 de noviembre circularon versiones extraoficiales que apuntaban a que Miguel Ángel Almaraz habría recuperado su libertad durante la noche del sábado.

No obstante, hasta los primeros reportes de este domingo, las autoridades no habían confirmado oficialmente la localización de Miguel Ángel Almarazni ni las circunstancias de una posible liberación.