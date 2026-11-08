Miguel Ángel Almaraz Maldonado es un político mexicano de Río Bravo, Tamaulipas quien actualmente funge como alcalde del municipio.

De acuerdo con reportes, Miguel Ángel Almaraz Maldonado fue secuestrado en una carretera de Zacatecas rumbo a San Luis Potosí.

¿Quién es Miguel Ángel Almaraz?

Miguel Ángel Almaraz Maldonado es un político mexicano que se desempeña como presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, para el periodo 2024-2027.

Llegó al cargo con el respaldo de la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Reportan supuesto secuestro de Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas (Miguel Ángel Almaraz / Facebook)

Originario de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz ha desarrollado una trayectoria política de varias décadas en la región fronteriza de Tamaulipas. Antes de convertirse en alcalde, participó en actividades de gestión social y militó en distintos partidos políticos.

Su trayectoria también ha estado marcada por controversias, pues en 2009 fue detenido por autoridades federales en una investigación relacionada con el robo y tráfico de combustible.

Permaneció aproximadamente seis años privado de la libertad y fue liberado en enero de 2015.

El 8 de noviembre de 2026, su nombre volvió a ocupar los titulares luego de que autoridades de San Luis Potosí confirmaran un operativo para localizarlo tras reportarse su presunto secuestro en territorio zacatecano.

¿Qué edad tiene Miguel Ángel Almaraz?

Nació el 16 de septiembre de 1967 en Río Bravo, Tamaulipas. Actualmente, Miguel Ángel Almaraz tiene 59 años de edad.

¿Miguel Ángel Almaraz tiene pareja?

Miguel Ángel Almaraz está casado con Blanca Arizpe de Almaraz, quien funge como presidenta del Sistema DIF de Río Bravo y quien ha acompañado al político en diferentes actividades públicas y actos oficiales.

En julio de 2025, Blanca Arizpe recibió un doctorado honoris causa en Monterrey, reconocimiento al que asistió acompañada de su esposo y sus hijos.

Reportan supuesto secuestro de Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas (Miguel Ángel Almaraz / Facebook)

¿Qué signo es Miguel Ángel Almaraz?

De acuerdo con el zodiaco occidental, Miguel Ángel Almaraz es Virgo, al haber nacido el 16 de septiembre.

¿Miguel Ángel Almaraz tiene hijos?

Miguel Ángel Almaraz tiene al menos dos hijos: Ángel y Alejandra.

Ambos fueron mencionados en una publicación de julio de 2025 sobre el reconocimiento que recibió su madre, Blanca Arizpe de Almaraz.

Reportan supuesto secuestro de Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas (Miguel Ángel Almaraz / Facebook)

¿Qué estudió Miguel Ángel Almaraz?

Se sabe que Miguel Ángel Almaraz estudió la Licenciatura en Derecho y Contaduría Pública Auditora (CPA) en la Universidad Mexicoamericana del Norte (UMAN) de Reynosa, Tamaulipas.

También realizó estudios previos en escuelas de Río Bravo como en la primaria Miguel Hidalgo, secundaria #1, CBTis y preparatoria Eucario Garza y Garza.

Por lo que su formación académica le permitió desarrollar actividades relacionadas con el ámbito empresarial y político.

Reportan supuesto secuestro de Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas (Miguel Ángel Almaraz / Facebook)

¿En qué trabajó Miguel Ángel Almaraz?

Antes de convertirse en alcalde, Miguel Ángel Almaraz desarrolló actividades empresariales y de gestión social en Río Bravo.

En una entrevista con el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), realizada durante el proceso electoral de 2021, Miguel Ángel Almaraz se presentó como empresario y aseguró que llevaba aproximadamente 25 años apoyando a ciudadanos mediante labores de gestoría social.

También, Miguel Ángel Almaraz explicó que había participado en alrededor de 500 campañas políticas, desempeñándose como candidato, coordinador y supervisor electoral.

Su trayectoria política incluye los siguientes momentos:

PRD: comenzó su participación política en el Partido de la Revolución Democrática y llegó a ocupar la dirigencia estatal entre 2007 y 2009

2009: fue detenido durante una investigación federal relacionada con presunto robo y tráfico de combustible

2015: recuperó su libertad, después de permanecer aproximadamente seis años en prisión

2018: buscó la presidencia municipal de Río Bravo como candidato independiente

2021: se incorporó al PAN y volvió a competir por la alcaldía, aunque no consiguió el triunfo

2024: ganó las elecciones municipales con la coalición PAN-PRI-PRD y asumió la presidencia municipal el 1 de octubre de ese año