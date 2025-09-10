El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer que su subsecretario Michael Rigas está de visita en México; esto es lo que se sabe del viaje del funcionario.

La visita a México de Michael Rigas se da una semana después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, se reuniera con el Gobierno Federal, con motivo de dialogar sobre diversos temas, uno de ellos la estrategia contra el crimen organizado.

Tras el viaje de Marco Rubio, el gobierno de México aseguró que el objetivo de nuestro país y Estados Unidos es trabajar juntos, no sólo contra el crimen organizado, también en medidas para evitar el tráfico de fentanilo.

Michael Rigas, subsecretario de Estado de Estados Unidos, está de visita en México

Tal como anunció el Departamento de Estado, la visita de su subsecretario Michael Rigas en México es en seguimiento a la misión que encabezó Marco Rubio la primera semana de septiembre.

En el comunicado señalaron que su subsecretario de Estado para Gestión y Recursos, Michael Rigas, estará tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Aunque no mencionan si se reunirá con algún funcionario del Gobierno Federal, la visita a México de Michael Rigas está programada desde el lunes 8 al jueves 11 de septiembre 2025, a las ciudades ya mencionadas.

De momento no se tiene documentación de la llegada de Michael Rigas a México o recibimiento de parte de la Embajada de Estados Unidos, ya que acorde con el Departamento de Estado, su subsecretario habría llegado el lunes 8 de septiembre.

Aunque la información sobre la visita de Michael Rigas a México fue compartida por el Departamento de Estado la tarde de este martes 9 de septiembre; igualmente, Marco Rubio tampoco se ha pronunciado sobre el viaje del subsecretario.

Michael Rigas, subsecretario de Estado estaría de visita en México (Departamento de Estado)

Michael Rigas: Esto espera Estados Unidos de la visita a México de su subsecretario de Estado

En el comunicado compartido, el Departamento de Estado de Estados Unidos también destaca que la visita de Michael Rigas a México tiene la intención de aprovechar los “importantes avances” del viaje de Marco Rubio.

Por lo mismo, el Departamento de Estado explica que la visita de Michael Rigas a México subraya el compromiso de Estados Unidos para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Igualmente, la visita del subsecretario fortalecería las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos en el extranjero, además de que Michael Rigas verificaría la ayuda exterior en pro de sus intereses.

Y reforzaría las operaciones de la misión de Estados Unidos en México, ya que el viaje de Michael Rigas reafirma la importancia de de combatir la delincuencia transnacional y promover la seguridad regional.