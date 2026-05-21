En el marco del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobierno de México presentó “México Invita”, una nueva aplicación que buscará convertir al torneo internacional en una plataforma para impulsar el turismo, la cultura y la economía en las 32 entidades.

La app fue dada a conocer por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y por el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, quienes destacaron que la plataforma permitirá a visitantes nacionales y extranjeros explorar rutas turísticas, servicios de movilidad y actividades culturales durante el Mundial 2026.

México Invita integrará rutas turísticas, Pueblos Mágicos y movilidad para el Mundial 2026

La aplicación estará disponible en sistemas iOS y Android, en español e inglés y ofrecerá funciones para organizar recorridos turísticos, consultar opciones de transporte y acceder a información relacionada con las sedes mundialistas.

De acuerdo con las autoridades federales, “México Invita” concentrará más de 290 rutas turísticas, además de recomendaciones de destinos emblemáticos, incluyendo los principales Pueblos Mágicos del país.

La plataforma también permitirá reservar boletos del Tren Maya y consultar información sobre museos, zonas arqueológicas, gastronomía y experiencias culturales en distintas regiones del territorio nacional.

Otro de los objetivos será facilitar la movilidad de las personas asistentes al Mundial FIFA 2026, por lo que incluirá mapas, rutas de traslado, teléfonos de emergencia y contacto directo con los servicios de Ángeles Verdes.

Además de las ciudades sede del torneo, el proyecto busca ampliar la derrama económica hacia otros estados del país, incentivando el turismo regional y promoviendo la riqueza cultural, gastronómica y natural de México ante millones de visitantes internacionales.

Con esta estrategia digital, el Gobierno federal apuesta por aprovechar el impacto global del Copa Mundial de la FIFA 2026 para fortalecer el turismo nacional y posicionar a México como uno de los destinos más atractivos del mundo.