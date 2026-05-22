Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro del 2006 al 2012, enfrenta un nuevo proceso legal por la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México (CDMX).

Con información de La Jornada, este nuevo procedimiento responde a la integración de denuncias que fueron presentadas por un grupo adicional de afectados ante la Fiscalía CDMX, así como el registro de una muerte adicional.

Enrique Horcasitas acude a nueva audiencia por Línea 12 del Metro CDMX

Este jueves 21 de mayo se llevó a cabo una nueva audiencia por el caso de la Línea 12 del Metro CDX, a la cual acudió Enrique Horcasitas.

Con información de La Jornada, el propio exdirector del Proyecto Metro manifestó que forma de un nuevo proceso por la caída de la Línea 12, derivado de denuncias recientes y de que la cifra de muertes oficiales sumó una más, por lo que se elevó a 27 en total.

Enrique Horcasitas fue destituido como director general del Proyecto Metro Distrito Federal (PMDF). Foto/Cuartoscuro

No obstante, el juez encargado determinó posponer la audiencia para el mes de junio, debido a que uno de los acusados no se presentó por problemas de salud.

El juzgador determinó que dicha ausencia impedía el desahogo de las imputaciones por la Línea 12, las cuales son por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad.

Ante estos hechos, Enrique Horcasitas reiteró que la Línea 12 del Metro CDMX fue una construcción bien edificada, y su caía se debió a la falta de mantenimiento y cuidados correctivos en la misma.