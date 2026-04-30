Durante el Tianguis Turístico México 2026, realizado en Acapulco, el estado de Morelos presentó la Guía Turística Digital “Morelos, la primavera de México”, con el objetivo de impulsar el turismo digital y consolidar al estado como motor de desarrollo económico y como destino competitivo.

La presentación estuvo encabezada por la gobernadora, Margarita González Saravia, donde subrayó que esta guía responde a una visión de ordenamiento, planeación y fortalecimiento del sector turístico.

Guía digital de Morelos busca atraer más visitantes y fortalecer economía

En su mensaje, la gobernadora de Morelos destacó que el estado cuenta con una riqueza que durante años quedó en el olvido, por lo que con esta guía la entidad se posicionará como un destino turístico competitivo, con identidad y con las herramientas necesarias para garantizar bienestar para las y los morelenses.

Morelos lanzó una guía digital que impulsa su oferta turística y busca atraer más visitantes (cortesía)

Por su parte, el titular de Turismo estatal, Daniel Altafi Valladares, explicó que la guía cuenta con contenidos organizados en segmentos como naturaleza, cultura, romance, bienestar e historia, con el fin de garantizar una mejor experiencia de usuario y facilitar la planeación de vacaciones para turistas nacionales e internacionales.

Finalmente, José Luis Cachafeiro, director general de México Desconocido, reconoció el trabajo para posicionar a Morelos como destino atractivo a nivel internacional y aseguró que el estado cuenta con las herramientas necesarias para posicionarse y competir con destinos de alto nivel.

Morelos lanzó una guía digital que impulsa su oferta turística y busca atraer más visitantes (cortesía)

Con la Guía Turística Digital “Morelos, la primavera de México”, el estado se prepara para convertirse en uno de los destinos favoritos de visitantes nacionales e internacionales, ofreciendo una amplia oferta turística de hoteles, restaurantes, gastronomía y experiencias.