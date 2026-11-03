La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) informó que México fue el segundo país del mundo con más periodistas asesinados durante 2025, solo por detrás de Palestina.

De acuerdo con el informe sobre la seguridad de los periodistas y el peligro de la impunidad, Palestina registró 32 asesinatos de comunicadores, mientras que México contabilizó 10 casos menos durante el mismo periodo, es decir 22 en total.

La cifra también representó un incremento respecto a 2024, cuando México registró siete periodistas asesinados y ocupó el cuarto lugar a nivel mundial.

¿Cuáles son los países con más periodistas asesinados en 2025?

Además de Palestina y México, otros países registraron asesinatos de periodistas durante 2025, de acuerdo con el informe de la Unesco.

Yemen ocupó el tercer lugar, con nueve comunicadores asesinados. En tanto, Ucrania, país que continúa en conflicto armado, registró ocho homicidios de periodistas, mientras que Sudán contabilizó seis.

Otros países también reportaron asesinatos de comunicadores durante 2025:

Perú: 4 asesinatos.

Ecuador: 3 asesinatos.

Filipinas: 3 homicidios.

Bangladesh: 2 homicidios.

Colombia: 2 asesinatos.

Guatemala: 2 asesinatos.

India: 2 homicidios.

Irán: 2 asesinatos.

Pakistán: 2 asesinatos.

En América Latina y el Caribe, la Unesco contabilizó 23 asesinatos de periodistas durante 2025.

Aumentan los asesinatos de periodistas en el mundo, según la Unesco

En su informe, la Unesco documentó 189 asesinatos de periodistas, trabajadores de medios de comunicación y productores de contenido para redes sociales que realizaban actividades periodísticas durante el bienio 2024-2025.

Esta cifra representó un incremento del 20% respecto al periodo 2022-2023, cuando se contabilizaron 158 casos.

El organismo señaló que, en promedio, un periodista fue asesinado cada cuatro días. Además, 2025 registró más asesinatos de comunicadores que cualquier otro año de los últimos ocho.

Por regiones, los Estados Árabes concentraron el mayor número de casos, con 97 asesinatos. Les siguieron:

América Latina y el Caribe: 37 asesinatos.

Asia y el Pacífico: 34 asesinatos.

Europa Central y Oriental: 14 asesinatos.

África: 6 asesinatos.

Europa Occidental y América del Norte: 1 asesinato.

Otro de los datos destacados del informe es que 127 asesinatos, equivalentes al 67% del total, ocurrieron en países que atravesaban conflictos armados.

En contraste, los 62 casos restantes se registraron en naciones que no experimentaban este tipo de conflictos.

La Unesco también advirtió sobre los elevados niveles de impunidad en los crímenes contra periodistas: seis de cada siete casos continúan abiertos o sin resolverse.

Para 2026, la tasa mundial de impunidad por asesinatos de periodistas alcanzó el 86%, lo que evidencia los desafíos que persisten para garantizar justicia y protección a los trabajadores de los medios de comunicación.