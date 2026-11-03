Ariadna Montiel acusó que la fotografía entre Maru Campos y Alejandro Moreno exhibe las “complicidades” que existen entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).

No vemos fantasmas. Vemos una fotografía que exhibe las complicidades del PRIAN entre quien suplica por la intervención y quien viola la soberanía abriendo la puerta a agentes extranjeros. Ariadna Montiel, dirigente de Morena

La dirigente de Morena acusó a ambos de ser traidores a la patria, pues considera que Alejandro Moreno busca la intervención extranjera, mientras que Maru Campos violó la soberanía al permitir el ingreso de la CIA.

Ariadna Montiel acusa a Maru Campos de complicidad con el PRIAN tras foto con Alito Moreno

Por su parte, la gobernadora de Chihuahua respondió acusando a Morena de evadir cuestionamientos sobre seguridad y presuntos vínculos con el crimen organizado.

Ariadna Montiel acusa que Maru Campos aún tiene cuentas pendientes por el ingreso de la CIA en Chihuahua

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de actuar en complicidad con el PRIAN luego de que circulara una fotografía junto a Alejandro Moreno.

Además, cuestionó su desempeño en el estado al reprochar que Chihuahua ocupa el tercer lugar en homicidio doloso, algo que atribuyó a su gobierno fallido.

Y si quieres hablar de muerte, te recuerdo que Chihuahua ocupa el tercer lugar nacional en homicidios dolosos, producto de tu gobierno fallido. Ariadna Montiel, dirigente de Morena

Ariadna Montiel también señaló que Maru Campos aún tiene cuentas pendientes pese al arresto del fiscal César Jáuregui: “porque hacer escándalo no es gobernar y repartir culpas no es rendir cuentas”, dijo.

La polémica comenzó después de que Alejandro Moreno compartiera una fotografía de un encuentro con la mandataria estatal, a quien reconoció por su experiencia y liderazgo político en Chihuahua.

Maru Campos y Alejandro Moreno (Captura de pantalla )

Maru Campos respondió a Ariadna Montiel con acusaciones de Morena y el crimen organizado

Por su parte, Maru Campos rechazó los ataques en su contra y defendió que el encuentro con Alejando Moreno no debe ser motivo de descalificaciones en su contra.

Además, la gobernadora respondió que Morena debería aclarar otras controversias relacionadas con su partido y el crimen organizado, en lugar de centrar el debate en una reunión pública.