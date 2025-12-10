Reporteros sin Fronteras publicó en un informe que en el periodo de un año se asesinaron a 67 periodistas en el mundo. América Latina y el Caribe concentran 26% de los casos.

Este informe contempla el periodo del 1 de diciembre de 2024 a la misma fecha de 2025, y señala que la mayoría de los periodistas asesinados cubrían conflictos armados como en Palestina.

De acuerdo con la información, América Latina y el Caribe concentran el 26% de los periodistas asesinados en el mundo; es decir, 18 de los 67 profesionales fueron asesinados en esta demarcación.

Periodistas asesinados en México 2022 (Crisanta Espinosa / Cuartoscuro)

El reporte indica que de los 18 periodistas asesinados, nueve fueron atacados en México, lo que coloca al país en el segundo lugar del mundo más peligroso para ejercer esta profesión, detrás de Gaza.

Los 18 periodistas que fueron asesinados en América Latina y el Caribe durante este periodo son:

Cayetano de Jesús Guerrero, de México Kristian Uriel Martínez Zavala, de México Raúl Irán Villarreal Belmont, de México José Carlos González Herrera, de México Ángel Sevilla, de México Melvin García, de México Ronald Paz Pedro, de México Miguel Angel Beltrán Martínez, de México Salomón Ordoñez Miranda, de México Patricio Ernesto Aguilar Vásquez, de Ecuador Darwin Baque, de Ecuador Jimmy Jean, de Haití Markenzy Nathoux, de Haití Gastón Medina Sotomayo, de Perú Raúl Celis López, de Perú Oscar Gómez Agudelo, de Colombia Ismael Alonzo González, de Guatemala Javier Hércules, de Honduras

Cabe mencionar que la cifra de este año aumentó de 66 a 67 periodistas, siendo 64 hombres y tres mujeres. La cifra se aleja mucho de la de 2012, cuando se reportaron 142 periodistas asesinados.