México captó nueve mil millones de dólares mediante emisión de bonos a plazos de hasta 30 años.

El gobierno de Claudia Sheinbaum se beneficio de tres bonos distintos por:

3 mil millones de dólares a 8 años, con una tasa cupón de 5.625 por ciento

4 mil millones de dólares a 12 años, con una tasa cupón de 6.125 por ciento

2 mil millones de dólares a 30 años, con una tasa cupón de 6.75 por ciento

Esta es la primera emisión de deuda en moneda extranjera del año 2026, realizada el 5 de enero, informo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

México realizó la primera emisión de deuda de 2026 con alta demanda

El gobierno de Claudia Sheinbaum informó que realizo la primera colocación de Mexico en los mercados financieros internacionales aprovechando condiciones favorables de liquidez.

Los nueve mil millones de dólares representan por tercer año consecutivo un récord de colocación y además representan poder cubrir una parte importante de sus necesidades de financiamiento en moneda extranjera para 2026.

De esa manera, el gobierno de México, a través de la SHCP, tiene mayor flexibilidad para evaluar ventanas de oportunidad y condiciones favorables de mercado durante el resto del año.

La demanda alcanzó 30 mil millones de dólares, que representa 3.33 veces lo colocado, con la participación de 279 inversionistas internacionales.

Gobierno de Claudia Sheinbaum presume confianza de inversionistas por “gestión prudente de finanzas”

El gobierno de Claudia Sheinbaum dijo que históricamente ha habido niveles altos de participación y en esta ocasión también hubo alta demanda.

Ello responde, dijo la SHCP a “una gestión prudente de las finanzas públicas orientada a preservar la estabilidad macroeconómica.

La SHCP reiteró que está lineada a con el Plan Anual de Financiamiento 2026, manteniendo la deuda en línea con el techo aprobado por el Congreso y con una gestión fiscal prudente y responsable.