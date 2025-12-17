La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) defendió la autonomía en medio de los señalamientos que se han lanzado tras revocar la licencia de operación de Vector Casa de Bolsa.

"La determinación adoptada por los socios de dicha casa de bolsa obedeció exclusivamente a sus intereses, por lo que no guarda relación con las medidas adoptadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos" SHCP

SHCP y CNBV defienden su autonomía en caso Vector Casa de Bolsa

Al recordar que la revocación de la licencia de operación de Vector Casa de Bolsa se ejecutó por una petición de la misma firma financiera, SHCP defendió su autonomía.

A través de un comunicado difundido por la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) resaltó que la acción no se ejerció por presión de ninguna autoridad extranjera.

"la autorización para la organización y operación de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., fue con motivo de la petición voluntaria formulada por dicha entidad y de conformidad con el acuerdo adoptado por su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas" SHCP

En cambio, sentenció que se llevó a cabo por petición voluntaria de Vector Casa de Bolsa, cuya Asamblea General Extraordinaria de Accionistas así lo decidió desde el pasado mes de noviembre.

Ante ello, aseveró que no hay vínculos entre la revocación de licencia y las acciones implementadas la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Al abundar en los detalles de la acción, la CNBV rememoró que fue desde el pasado 1 de diciembre cuando la firma financiera mexicana solicitó de manera formal su revocación.

Vector Casa de Bolsa (Eduardo Díaz)

Vector Casa de Bolsa perdió licencia de operación por decisión propia

Al defender su autonomía ante las autoridades de Estados Unidos, SHCP y la CNBV resaltaron que la revocación de licencia de operación de Vector Casa de Bolsa fue por decisión propia.

La determinación de Vector Casa de Bolsa se habría dado por la afectación a su reputación y el riesgo operativo insostenible, ante lo que prefirió una salida ordenada para evitar sanciones más graves.

Cabe destacar las autoridades de Estados Unidos incluyeron a la firma financiera mexicana en una lista de empresas vinculadas a investigaciones por presunto lavado de dinero internacional:

Lavado de dinero, pues se le acusa de facilitar operaciones de esquemas de blanqueo, afectando su reputación y credibilidad

Transferencias sospechosas a empresas extranjeras, debido a que reportes indican que habría canalizado más de 17 millones de dólares a compañías en China en 2021 vinculadas a una organización internacional de tráfico de drogas