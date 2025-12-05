La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Edgar Amador, informó que el Gobierno de México realizó la segunda colocación simultanea del año de Bondes G y Bono S a fin de desarrollar el mercado de deuda sostenible.

Con estas acciones aumenta su profundidad y liquidez, señaló la SHCP y detalló que en la operación se colocaron 26 mil 200 millones de pesos del mecanismo de vasos comunicantes en Bondes G con plazos de 2, 4 y 6 años. En cuanto al Bono S, este se colocó con vencimiento a 10 años.

De los 26 mil 200 millones de pesos, se invirtieron 16 mil millones de pesos en Bondes G y 10 mil millones de pesos en Bono S.

Inversionistas interesado en instrumentos de deuda del gobierno federal: SHCP

Inversionistas nacionales y extranjeros registraron amplia participación, lo que para la SHCP refleja gran confianza en los instrumentos emitidos por el gobierno federal.

La emisión alcanzó una demanda total de 48 mil 012 millones de pesos, equivalente a 1.83 veces el monto colocado.

Esta emisión apoya el portafolio de Gastos Elegibles correspondientes al ejercicio fiscal 2025 y el país lanza en su Estrategia Movilización de Financiamiento Sostenible que apoya prioridades en el país en temas como:

Educación

Salud

Infraestructura hídrica

Conservación y protección de biodiversidad

México es referente en emisiones de Bonos Soberanos vinculados a ODS: SHCP

Con ello, la SHCP destacó que el gobierno federal impulsa la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible del país y se consolida como referente regional en la emisión de Bonos Soberanos vinculados a Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La SHCP explico que los Bondes G son instrumentos sostenibles a tasa flotante, referenciados a la TIIE de Fondeo del Banco de México, lo que permite ajustarse a las condiciones de liquidez del mercado.

Sobre el Bono S, dijo que es un instrumento a tasa fija con cupón de 8 por ciento y su vinculación a ODS responde a un enfoque estratégico de finanzas sostenibles que permite transparentar la asignación de recursos presupuestarios con criterios ambientales, sociales y de gobierno.