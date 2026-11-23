Como parte de su protesta, a la que nombró “Éxodo por la Justicia y la Dignidad Laboral”, Marx Arriaga Navarro continúa su caminata desde Juárez a Ciudad de México, pese a quemaduras ocasionadas por el sol y las ampollas en sus pies.

En su tercer día caminando, el exdirector general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), reportó afectaciones físicas por las condiciones de las Dunas de Samalayuca.

Vía redes sociales, dijo haberse lastimado los pies, mismos que hoy tiene llenos de ampollas. Para sustentar lo dicho adjuntó una fotografía.

Marx Arriaga Navarro muestra ampollas en uno de sus pies (@MarxArriaga/X)

Señaló que soldados en Samalayuca le advirtieron de las consecuencias e incluso le regalaron pomadas; no obstante, en ningún momento dijo que detendrá su corregido.

Por el contrario, responsabilizó le a la SEP de lo que pueda ocurrirle durante su recorrido, el cual inició para exigir una indemnización y aclaraciones por su salida de la Dirección General de Materiales Educativos en febrero de 2026.

“Pido, por favor, que si me llega a pasar algo, le den la indemnización (que no quiere pagar la @SEP_mx) a mi familia. Por cierto, a este par de ampollas las he llamado @mario_delgado y @NoemiJuarezSEB; son molestas, pero no detendrán mi camino”, citó. Marx Arriaga

Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga/X)

Marx Arriaga pone en pausa su protesta; hizo una parada en Villa Ahumada

Este lunes 23 de noviembre, Marx Arriaga se presentó en el Salón de la Unión Ganadera en Villa Ahumada, Chihuahua, para ofrecer una conferencia de prensa en la que se reunió con el magisterio insurgente mexicana para hablar de la educación crítica y combativa.

Se desconoce si el exfuncionario federal tenía planeado el evento o surgió en medio de su protesta.

Marx Arriaga Navarro en Villa Ahumada (@MarxArriaga/X)

Previo a invitar a sus seguidores a la conferencia, que dio inicio a las 2:30 de la tarde, Arriaga se jactó de los primeros pasos que dio dentro de la Dirección General de Materiales Educativos, jactándose de que los libros de texto gratuitos fueron hechos de la mano del magisterio.

Posteriormente aseguró que el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, lo despidió injustificadamente y se rehusa a pagar la indemnización que ha solicitado y que sería de un millón 64 mil 251 pesos con 19 centavos.

Para dejar claro que hará todo lo que esté en sus manos para lograr su objetivo mostró una foto de sí mismo con el rostro asoleado por el inclemente clima del desierto de Chihuahua.