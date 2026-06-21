La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, emitió un mensaje en el que abordó temas relacionados con la seguridad, la soberanía nacional y la posible revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La mandataria estatal señaló que en las últimas semanas se ha discutido en Estados Unidos la posibilidad de emprender acciones unilaterales contra el crimen organizado en territorio mexicano, además del impacto que los temas de seguridad podrían tener en el futuro del acuerdo comercial entre ambos países.

Maru Campos rechaza una intervención militar extranjera en México

Durante su mensaje, Maru Campos manifestó su rechazo a cualquier intervención militar unilateral en territorio nacional y afirmó que la soberanía de México y la integridad territorial del país no son negociables.

No obstante, sostuvo que los señalamientos realizados desde el extranjero sobre la situación de seguridad en México deben analizarse a partir del contexto nacional.

En ese sentido, criticó al Gobierno Federal y a Morena por presuntamente proteger a funcionarios y actores políticos señalados por vínculos con el crimen organizado.

Asimismo, afirmó que el combate a la delincuencia debe realizarse mediante el fortalecimiento del Estado de derecho, la aplicación de la ley y la investigación de los casos relacionados con presuntos nexos entre autoridades y grupos criminales.

Maru Campos cuestiona al Gobierno Federal por la estrategia de seguridad

La gobernadora de Chihuahua pidió al Gobierno de México reflexionar sobre las consecuencias que, a su juicio, podría generar la falta de acciones contra personas señaladas por presuntos vínculos con el crimen organizado.

También consideró que la impunidad representa uno de los principales riesgos para la soberanía nacional y advirtió sobre las posibles afectaciones que tendría para el país una eventual pérdida del T-MEC o un deterioro en la relación bilateral con Estados Unidos.

Finalmente, Maru Campos llamó a la ciudadanía a exigir el cumplimiento de la ley y reiteró su postura a favor de que se investiguen públicamente los casos de personas señaladas por presuntos vínculos con actividades delictivas.