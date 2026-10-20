La diputada Lilia Aguilar nuevamente cuestionó al Partido Acción Nacional (PAN) por la detención de César Jáuregui, al considerar que fue un movimiento político para bajar al exfiscal de las elecciones 2027.

Lilia Aguilar dijo que las acciones del PAN contra César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, reflejan lo que verdaderamente es el partido, pues sería capaz de meter a sus aliados y amigos a la cárcel.

Eso es lo que es el PAN. Son capaces de llevar a la cárcel hasta a quienes una vez, no solo fueron sus aliados, sino sus amigos. Lilia Aguilar, diputada del PT

Lilia Aguilar acusa al PAN de traicionar a sus aliados tras detención de César Jáuregui

Durante la mesa de debate de López-Dóriga, Lilia Aguilar afirmó que César Jáuregui fue una figura importante en la trayectoria de Maru Campos, por lo que haberlo llevado a la cárcel habría sido una traición.

Lilia Aguilar dijo que el caso de César Jáuregui refleja la forma en que el PAN trata a quienes anteriormente fueron sus aliados y amigos, reiterando que la detención fue un movimiento político electoral.

Según su versión, el PAN le solicitó a César Jáuregui retirarse de la contienda por la presidencia municipal de Chihuahua, petición que rechazó, adelantando que vendrían ataques contra él y su trayectoria.

Aguilar lanzó una crítica contra el PAN y sostuvo que el partido puede llevar incluso a prisión a personas que anteriormente formaron parte de sus alianzas políticas y relaciones de amistad.

Cabe mencionar que Lilia Aguilar ya había emitido un comentario parecido en redes sociales el pasado sábado 17 de octubre, día en el que se dio la detención de César Jáuregui en Chihuahua.