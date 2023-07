El líder Nacional de Morena, Mario Delgado, descartó que desde el partido se vaya a sancionar a las corcholatas por el despliegue de anuncios espectaculares alrededor del país.

Esto pese a que algunos aspirantes han reclamado el despliegue masivo de este tipo de propaganda en favor de los 3 de los 4 contendientes de Morena.

Para sus recorridos, se determinó dar a las corcholatas un presupuesto de 5 millones de pesos que, de acuerdo con Mario Delgado, será fiscalizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, los espectaculares no están permitidos dentro de los lineamientos del proceso interno de Morena, pues no están contemplados dentro del presupuesto para los aspirantes a la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Morena ha cambiado el mapa político de México y ha llegado a gobernar un total de 23 entidades; ahora se prepara rumbo a la elección presidencial, así como para la gubernatura de 9 estados más.

De acuerdo con Mario Delgado, lo único que Morena puede hacer es “un llamado” para que se cumpla con lo firmado y no exista un derroche de recursos por parte de las corcholatas:

De acuerdo con Mario Delgado, han salido muchos espectaculares que hacen referencia a portadas de revistas o venta de libros que entran en una “gran laguna legal”, pues los aspirantes se han deslindado de estos anuncios.

Sin embargo, el partido sólo puede hacer un llamado a cumplir con lo prometido, aunque esto no tenga una consecuencia directa en el proceso interno del partido.

A pesar de ello, aseguró que “la gente los va a sancionar” por no cumplir con los acuerdos de austeridad firmados durante los registros de las corcholatas.

“¿Quién tiene los dientes para hacer esta fiscalización? Tarde o temprano tendrán que responder al INE que sí tiene las posibilidades de ir con la compañía de espectaculares…si yo voy con las compañías de espectaculares que me digan quién, me van a dar las buenas tardes…No habla bien de algún aspirante que de repente se inunde de espectaculares el país a la gente en Morena eso no le gusta, no lo ve bien…creo que al contrario, lo debilita y lo desgasta...La sanción va a venir directamente de la gente”

Mario Delgado