Mediante un comunicado, Mariana Jiménez Zamora dio a conocer que deja al PAN para sumarse a Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados; estas son sus razones.

“Las decisiones más importantes en política deben asumirse con congruencia, transparencia y acompañamiento familiar. Con esta convicción y tras un proceso de reflexión seria, he tomado la determinación de incorporarme a la bancada de Movimiento Ciudadano”. Mariana Jiménez Zamora, diputada federal

Mariana Jiménez Zamora renuncia al PAN; se suma a Movimiento Ciudadano

Mariana Jiménez Zamora compartió un comunicado en el que dio a conocer su decisión de incorporarse a Movimiento Ciudadano y a su bancada en la Cámara de Diputados.

Mariana Jiménez Zamora aclaró que su determinación fue asumida con cautela y respeto hacia los partidos PAN y Movimiento Ciudadano, por lo que tras un proceso de reflexión, decidió cambiar de bancada.

Asimismo, la diputada aseguró que el PAN le dejó un aprendizaje que reconoce con gratitud, ya que siempre encontró apertura y respaldo, lo que Mariana Jiménez Zamora valora profundamente.

Sin embargo, en el comité estatal de Tlaxcala, el PAN ya no coincide con sus ideales políticos, por lo que confirmó que Movimiento Ciudadano presentó una alternativa con visión de futuro.

Mariana Jiménez Zamora dejará el PAN; se sumará a Movimiento Ciudadano (Mariana Jiménez Zamora vía X)

La renuncia de la diputada federal se da en el cumpleaños 86 del PAN; in embargo, el Partido Acción Nacional no realizó su típico festejo entre el 14 y 17 de septiembre.

De momento, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, no se ha pronunciado ni sobre la falta de celebración del partido como tampoco de la renuncia de la diputada Mariana Jiménez Zamora.