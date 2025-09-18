En sus redes sociales, la diputada federal ex integrante del PAN dio a conocer que se sumará a Movimiento Ciudadano tras una profunda reflexión.

Mediante un comunicado, Marina Jiménez Zamora señaló que la decisión surge debido a que la dirigencia estatal del PAN no coincide con sus ideologías políticas, mientras que Movimiento Ciudadano representa una alternativa con visión.

Tras darse a conocer la noticia la coordinadora de la bancada en la Cámara de Diputados de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, le dio la bienvenida a Mariana Jiménez Zamora.

¿Quién es Mariana Jiménez Zamora? Diputada de Movimiento Ciudadano que dejó el PAN

Mariana Guadalupe Jiménez Zamora es diputada federal por Tlaxcala para el periodo legislativo de 2024 a 2027, como señala el Sistema de Información Legislativa.

En redes sociales, Mariana Jiménez Zamora también se describe como “creyente en el poder del esfuerzo y determinación”.

Así como fundadora de Ayuda Ezequiel M. Gracia, una organización sin fines de lucro para ayudar a “personas con necesidad y desinformación” como describe la página.

Hasta hoy miércoles 17 de septiembre, Mariana Jiménez Zamora formaba parte de la bancada del PAN, partido en el que perteneció durante años, sin embargo, renunció para sumarse a Movimiento Ciudadano.

¿Qué edad tiene Mariana Jiménez Zamora?

Nacida en 1990 en Tlaxco, Tlaxcala, Mariana Jiménez Zamora tiene 35 años.

¿Qué signo zodiacal es Mariana Jiménez Zamora?

La fecha de cumpleaños de Mariana Jiménez Zamora es el 26 de agosto, por lo que su signo zodiacal es Virgo.

¿Quién es el esposo de Mariana Jiménez Zamora?

Se desconoce el estado civil de Mariana Jiménez Zamora y si tiene esposo o pareja.

¿Mariana Jiménez Zamora tiene hijos?

La diputada Mariana Jiménez Zamora tiene dos hijos.

¿Qué estudió Mariana Jiménez Zamora?

Mariana Jiménez Zamora es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

¿En qué ha trabajado Mariana Jiménez Zamora?

Referente a sus trabajos previos a ser diputada de LXVI Legislatura por representación proporcional ahora de Movimiento Ciudadano, esta es la trayectoria de Mariana Jiménez Zamora:

2023 a 2024, fue directora general de Aljizasoluciones

2021 a 2023 fungió como secretaria de gobierno de Tlaxco, Tlaxcala

2018 a 2021 también fue directora de Soluciones para ti, Soluciones para todos

en 2018 fue candidata a diputada local para el Congreso de Tlaxcala

2014 fue integrante de la Dirección de Atención Ciudadana del mismo municipio

Mientras que en 2014, Mariana Jiménez Zamora fundó la fundación Acciones de Ayuda Ezquiel M. Gracia, la cual presidió hasta 2024.

Igualmente, Mariana Jiménez Zamora se convirtió en la legisladora 28 de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.