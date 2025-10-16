Durante la mañanera del pueblo del jueves 16 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo describió qué es el MacPAN, concepto que provocó un debate con Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC).

“Los mismos de siempre ahora están buscando cuál es la alternativa al Movimiento de Transformación (...) pero todo representan lo mismo. Ahora están buscando la alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano, el ‘MacPAN’ y es que el PRI, ya murió” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum destacó que, tras la supuesta desaparición política del PRI, el PAN busca formar nuevas coaliciones con MC, dando lugar a un frente opositor bautizado como MacPAN.

La presidenta advirtió que esta alianza surge con el objetivo de confrontar al Movimiento de la Cuarta Transformación, mientras cuestionó los cambios de ideales que los partidos podrían asumir para consolidar dicha unión.

El debate evidenció las tensiones políticas en torno a la oposición y cómo se perfila el panorama electoral frente al gobierno de Sheinbaum y Morena.

Jorge Álvarez Máynez responde a la presidenta Claudia Sheinbaum por el “MacPAN”

Tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la supuesta alianza MacPAN entre PAN y Movimiento Ciudadano (MC), el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, emitió su postura a través de su cuenta oficial en X.

Álvarez Máynez señaló que las críticas hacia su partido, provenientes de Alejandro Moreno, dirigente del PRI, se dan por los comentarios que anteriormente hizo sobre el actuar de Sheinbaum ante las inundaciones que afectaron cinco estados de México. Por otra parte, calificó como imaginaria la alianza MacPAN y consideró que la presidenta se “adelanta a tiempos electorales”.

“Por un lado, el dirigente del PRI nos insulta por llamar a no lucrar con la tragedia y la visita de la presidenta a la zona devastada por inundaciones.Por el otro, la propia presidenta adelanta los tiempos electorales y habla de una alianza que solo existe en su imaginación” Jorge Álvarez Maynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano en X

El dirigente de MC criticó la polarización en México, afirmando que tanto el gobierno como la oposición no priorizan los momentos de unidad nacional por encima de intereses partidistas. Finalizó su mensaje asegurando que ambos actores políticos están preocupados por el crecimiento electoral de Movimiento Ciudadano.