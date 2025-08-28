Nestor Camarillo se incorporó al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, comprometiéndose a impulsar causas ciudadanas y alinearse con la agenda legislativa de la Bancada Naranja, enfocada en la defensa de contrapesos institucionales y organismos autónomos, y la reducción de la militarización.

Reconocimiento y bienvenida

El coordinador Clemente Castañeda destacó la coincidencia de valores y convicciones de Camarillo con la Bancada Naranja, celebrando su incorporación como un impulso para construir una agenda progresista, socialdemócrata y con visión de futuro para México.

Compromiso con causas ciudadanas

Nestor Camarillo expresó que su ingreso representa un nuevo ciclo para apoyar causas ciudadanas, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y otros beneficios laborales. Reafirmó su compromiso con Puebla y México, defendiendo políticas centradas en el bienestar de la ciudadanía.

Crecimiento del partido y composición de la bancada

La vicecoordinadora Alejandra Barrales resaltó que la llegada de Camarillo refleja el crecimiento del partido a nivel nacional. Con esta incorporación, la Bancada Naranja en el Senado suma seis integrantes: Clemente Castañeda, Alejandra Barrales, Amalia García, Luis Donaldo Colosio, Daniel Barreda y Nestor Camarillo.