Maria Elena Ríos fue atacada con ácido el 9 de septiembre de 2019 y ahora la hija de Juan Antonio Vera Carrizal y el autor intelectual de la agresión s obornó a 3 magistrados para que salga de la cárcel.

En entrevista para Así las cosas, aseguró que tiene pruebas de que Guadalupe Vera pagó a 3 magistrados para que “su papacito” enfrente su proceso en libertad.

Asimismo, solicitaron un amparo para cambiar los cargos de intento de feminicidio a lesiones simples, por lo que este 31 de mayo espera poder ser recibida por el presidente para exponerle su caso.

“Me aterra. No es justo que por el hecho de que yo me esté recuperando, yo nunca voy a quedar igual, pero el hecho de que yo comience a hacer actividades, jamás, jamás va a eximir a estos criminales de lo que me hicieron. Son un peligro para la sociedad. Lo que ellos merecen es una condena” María Elena Ríos

Hija de Juan Antonio Vera Carrizal sobornó a 3 magistrados para liberarlo: María Elena Ríos

La saxofonista María Elena Ríos, aseguró que Guadalupe Vera, jija de Juan Antonio Vera Carrizal, sobornó a los magistrados:

Arturo Lázaro León de la Vega Elizabeth Roxana López Luna Ángel Alejo Torres

“Se acaban de corromper para que mi agresor pueda tener el proceso, llevar a cabo el proceso desde su casa” María Elena Ríos

Aseguró que estos ministros ya fueron sobornados por la hija de su agresor y ex diputado, quienes pretenden dar la libertad a su agresor para que lleve el proceso desde la comodidad de su casa.

“No debe permitirse. No solamente por María Elena sino por respeto y dignidad a todas las mujeres que nos cruzan y atraviesan estas violencias feminicidas” María Elena Ríos

Juan Antonio Vera Carrizal quiere llevar su proceso en libertad; busca que retiren cargo de intento de feminicidio

Ríos compartió que Juan Antonio Vera Carrizal solicitó un amparo del que no se le notificó como víctima.

Este amparo ya se encuentra “en la cancha del tribunal” y se resolverá a más tardar el 1 de junio.

“La finalidad de este amparo es para gestionar que no sea un delito por tentativa de feminicidio sino por heridas simples, cosa que no debe de ser posible. Es una burla para todos”

María Elena Ríos reiteró que los 3 magistrados fueron comprados , información que, de acuerdo con la saxofonista, ha sido dicho abiertamente, " que ya todo está arreglado y que su papacito” será liberado entre el 31 de mayo y el 1 de junio, por la hija de Vera Carrizal.

“Estoy molesta, sí. Tengo miedo, sí; pero también tengo dignidad y por esa dignidad que merecemos todas las mujeres hoy, voy a Palacio Nacional, a exigir y a evidenciar lo que pretenden hacer estos magistrados” María Elena Ríos

María Elena Ríos busca apoyo de AMLO

María Elena Ríos aseguró que busca el apoyo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debido a que ha sido ignorada por todas las demás instancias.

“Voy a ir, no solamente por la petición que él hará en cuanto a la carpeta de investigación, del motivo , del porqué aún no han detenido al quinto implicado, Juan Vera hijo…la razón más importante por la que voy el día de hoy a Palacio Nacional es porque mi agresor, el exdiputado Juan “N”, la semana pasada solicitó un amparo” María Elena Ríos

Recordó que solicitó protección en el mecanismo de la Secretaría de Gobernación para periodistas y defensores de derechos humanos; sin embargo, no consideran que se encuentra en peligro .

Esto a pesar de que su agresor está por quedar en libertad, y su hijo, Juan Vera quien también es responsable intelectual por haber sido bañada en ácido, se encuentra prófugo.

María Elena compartió que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, no ha querido tomar ninguna de sus llamadas y no piensa permanecer sin luchar mientras el sistema de justicia no la apoya.

“Ya bastante he tenido que pasar junto con mi familia estos casi 3 largos años. La revictimización, la violencia de las instituciones porque yo no tengo el dinero ni el poder político que ellos y aunque lo tuviera lo correcto no es sobornar…el viernes pasado el propio mecanismo de protección federal, la propia Fiscalía General de la República, la CNDH, Guardia Nacional, en junta de gobierno, me volvieron a negar las medidas de protección” María Elena Ríos

De acuerdo con Ríos, para estas instituciones el hecho de que su agresor siga libre y tengan poder político y económico con el que la espían y vulneran, no es grave.

“¿Qué necesita el señor Alejandro Encinas, que me maten? para que de verdad digan: Sí hay que mandarle protección a su familia. Ya pa’que…no ha querido recibir ninguna de mis llamadas, se ha portado muy omiso” María Elena Ríos

Juan Antonio Vera Carrizal me quiso matar: María Elena Ríos

María Elena Ríos reiteró que es una víctima sobreviviente a un intento de feminicidio cometido de manera premeditada por Juan Antonio Vera Carrizal.

Por lo que consideró injusto que tenga la posibilidad de salir de la cárcel y continuar su proceso en libertad, cuando de manera premeditada envió a dos personas a vaciarle una cubeta de ácido encima.

“Él cometió el crimen. De manera premeditada me quiso matar. Mandó a dos personas para que me lo dijeran vaciándome el ácido. No es justo que ahora, por medio de dinero, pretenda sobornar, porque ya sobornó a estos magistrados, para que lo saquen” María Elena Ríos

Asimismo, dijo que su hija, Guadalupe Vera podría estar implicada en la muerte de uno de los 3 encarcelados por la agresión que sufrió.

Aseguró que el señor Ponciano el tercer detenido com autor material de su agresión con ácido, ingresó al penal con excelente salud.

Sin embargo, luego de que la hija de Juan Antonio Vera Carrizal comenzara a llevarle comida, su salud comenzó a deteriorarse hasta morir.