María Elena Ríos: La saxofonista denuncia que Gobierno federal le retiró medidas de protección

María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña víctima de un ataque con ácido, denunció que el Gobierno federal le retiró las medidas de protección con las que contaba.

A través de sus redes sociales, María Elena Ríos explicó que autoridades federales le quitaron las medidas de protección que tenía para los traslados que realiza a la Ciudad de México.

Estos traslados, de Oaxaca a la CDMX, la saxofonista los hace para continuar el proceso contra uno de sus agresores que hasta la fecha sigue libre.

‼️ @CMecanismo el día de hoy me notificó que las medidas cautelares hacia mi persona serán menores. Decisión arbitraria pues el pasado 29 de marzo en junta de gobierno no se acordó eso. @A_Encinas_R tiene que ver con la amistad de @eipdh con @PeimbertArturo ⁉️ @CNDH @CEAVmex pic.twitter.com/YSN0lycHQT

De acuerdo con María Elena Ríos, el pasado 29 de marzo acudió a una reunión de la junta de gobierno del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Dijo que en esa reunión las autoridades federales insistieron quitarle esas medidas de protección porque no estaba en peligro:

“Hicieron hasta lo imposible por quitarme la medida, porque dicen que no estoy en peligro, a pesar de saber que mi agresor sigue libre y que no hay sentencia contra los otros agresores, y que constantemente me amenazan”.

María Elena Ríos