María Elena Ríos pide no votar por agresores de mujeres

México. - La saxofonista María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido en 2019, pidió a las personas no votar por candidatos que sean señalados como agresores sexuales de mujeres, en Oaxaca.

El 2 de abril, María Elena Ríos hizo un llamado a hacer un “voto útil” y no permitir que gobiernen asesinos y feminicidas.

“Hago un llamado a todas las personas (…) que en estás elecciones, las más importantes y grandes de la historia, tengamos un voto útil y de razón. No podemos permitir que en nuestro estado tan maravilloso y lleno de personas magnificas gobiernen asesinos, feminicidas”

La saxofonista María Elena Ríos se expresó sobre la jornada electoral durante un mitin para exigir justicia por el asesinato de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín.

María Elena Ríos, quien fue víctima de intento de feminicidio y continúa buscando justicia, señaló que no deben estar en el poder aquellos candidatos que la violentaron y victimizaron.

“Y que todos saben quienes son, los mismos que me violentaron, los mismos que me victimizaron y pusieron en tela de duda (…) la verdad que yo siempre dije y que el día de hoy quieren ser presidentes, quieren ser diputados y gobernadores. No lo podemos permitir”

María Elena Ríos