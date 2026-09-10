Una estatua de Hernán Cortés que permanecía fuera de la vista pública fue localizada en un predio de Cuernavaca, Morelos, justo en un terreno que sería utilizado para construir un corralón.

El hallazgo de la estatua de Hernán Cortés volvió a poner bajo los reflectores a la polémica escultura, cuyo paradero había permanecido desconocido durante años.

La estatua de Hernán Cortés fue encontrada mientras avanzaban los trabajos relacionados con el proyecto del corralón municipal de Cuernavaca, Morelos.

La estatua de Hernán Cortés apareció en un terreno de Cuernavaca

La estatua de Hernán Cortés se encontraba prácticamente olvidada en el predio y ahora el Ayuntamiento de Cuernavaca analiza qué hacer con ella, debido a su valor histórico y artístico.

De acuerdo con reportes locales, incluso se ha planteado la posibilidad de vender la estatua de Hernán Cortés para obtener recursos que permitan restaurarla. La pieza tendría un valor estimado de alrededor de 3 millones de pesos.

La presencia de la estatua de Hernán Cortés resulta particularmente llamativa porque Cuernavaca mantiene una relación histórica con ell conquistador español, quien residió en la ciudad y mandó construir el inmueble que actualmente se conoce como el Palacio de Cortés, uno de los principales sitios históricos de Morelos.

Así, lo que parecía ser una pieza perdida terminó apareciendo en un lugar mucho menos solemne: un terreno destinado a convertirse en corralón. Ahora las autoridades deberán definir si la estatua de Hernán Cortés permanece bajo resguardo, es restaurada o recibe un nuevo destino.