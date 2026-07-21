Marco Rubio, secretario de Estado, advirtió que Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados ante el anuncio de fin de las elecciones en Nicaragua que dio a conocer Daniel Ortega.

“La administración Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura Murillo-Ortega profundiza la represión en el país” Marco Rubio. Secretario de Estado de Estados Unidos

Marco Rubio dijo que el anuncio de fin de elecciones representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Marco Rubio: fin de las elecciones en Nicaragua es miedo a la voluntad de pueblo

Marco Rubio dijo que abolir las elecciones demuestra la cobardía de Daniel Ortega y Rosario Murillo y miedo a la voluntad del pueblo Nicaragua.

El secretario de la administración Trump dijo que en Nicaragua se está recrudeciendo la represión ahora con el fin de las elecciones.

Además de la actuación del gobierno de Trump, aseguró que la comunidad internacional no se quedará con los brazos cruzados ante acciones antidemocráticas.

Marco Rubio: Daniel Ortega no tiene aprobación popular

Marco Rubio dijo que tanto Daniel Ortega como su esposa Rosario Murillo han dejado al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria e incluso han abandonado la “apariencia de la aprobación popular”.

El secretario de Estado pidió a la comunidad internaiconal impedir que Daniel Ortega frustre los principios democráticos del hemisferio occidental.