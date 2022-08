A través de un video la iglesia católica acusó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de retener a sacerdotes con fuerza policial y no dejarlos dar misa.

Conforme a las declaraciones del representante de la iglesia católica, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, la policía de Nicaragua no los dejó salir de la Curia Episcopal cuando se dirigían a ofrecer una eucaristía.

El señalamiento ocurrió el pasado jueves 4 de agosto, que el sacerdote de la iglesia católica publicó un video en donde acusó la represión que viven por parte del gobierno de Daniel Ortega.

La denuncia da seguimiento a los constantes pronunciamientos que han tenido los sacerdotes de la iglesia católica, por presuntas medidas en su contra tras declarar abiertamente que no están de acuerdo con el gobierno de Nicaragua.

Ante dicha situación, la iglesia mexicana expresó su solidaridad con la iglesia católica nicaragüense por los hostigamientos y represión de los que han sido víctimas, por parte del Gobierno de Daniel Ortega.

En un video que circula en redes sociales, el obispo Rolando Álvarez denunció que la autoridad superior de Nicaragua no lo dejó salir a dar la Hora Santa ni la Santa Misa a la catedral de la ciudad.

Conforme a sus palabras, no los dejaron salir del inmueble ni a él ni a 6 sacerdotes y 6 laicos, todos se encontraban en la Curia Episcopal.

“He querido salir a la Catedral a ofrecer la santa misa, pero las autoridades superiores no me dieron permiso”

Sin embargo, el obispo de la iglesia católica dijo que no iban a actuar de ninguna forma que irrespetara a las autoridades y permanecerían en el edificio.

Agregó que estarían ahí hasta que el Gobierno de Nicaragua les permitiera salir, lo cual dijo que estaría informando.

Por último otorgó su bendición a los policías que vigilaban el acceso y salida del Palacio antes mencionado.

Tras señalar que el episodio vivido el pasado jueves no ha sido el único donde se han padecido reprimidos por el gobierno de Nicaragua, los sacerdotes y obispo exigen el cese de la persecución en su contra.

En ese sentido, a través de un comunicado el Clero de la Diócesis de Matagalpa exhortó a las autoridades del país a respetar su libertad de expresión y religión de la patria.

Además, solicitaron al pueblo seguir orando por la iglesia católica, los sacerdotes y Nicaragua, país al que expresaron su amor.

Cabe destacar que las represiones que ha vivido la iglesia católica en el país también están relacionadas con l a prohibición de transmisiones incorporadas al rubro de telecomunicaciones.

Pues tan sólo está semana el gobierno de Nicaragua cortó la transmisión en seis señales de radio pertenecientes a la iglesia católica en el norte del país.

Dichas acciones han sido señaladas como una violación a la libertad de expresión, además, el obispo Rolando Álvarez también acusó espionaje del gobierno en las misas que otorgan.

Según él existen elementos judiciales inmiscuidos entre los civiles para vigilar que no existan complot o confabulación en contra del presidente de Nicaragua.

Lo que le causa temor por su vida , pues informó que durante las noches se encuentra prácticamente sólo, y añadió que si algo le pasa los nicaragüenses lo sabrán.

“Estoy en la Curia, en la noche me quedo solamente con mi Vicario General. Cualquier cosa que me suceda, ustedes lo sabrán. Espero que no pase nada, que respeten mi vida, mi integridad y a la iglesia diocesana”

Obispo Rolando Álvarez