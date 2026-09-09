La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la iniciativa que busca limitar la doble nacionalidad para cargos públicos.

Lo anterior luego de que tras realizar el respectivo análisis del proyecto que fue turnado por el Ejecutivo federal, los legisladores integrantes de la comisión emitieron 26 votos a favor.

En consecuencia, el dictamen de la propuesta que tiene el objetivo de limitar que personas con doble nacionalidad ocupen cargos públicos, se turnará al pleno de la Cámara de Diputados.

Comisión de Puntos Constitucionales aprueba dictamen contra doble nacionalidad en cargos públicos

El 1 de septiembre de 2026, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados recibió la iniciativa presidencial que busca bloquear perfiles con doble nacionalidad para cargos públicos.

Una semana más tarde, hoy martes 8, la comisión sesionó para analizar el proyecto y como se tenía previsto, avaló el dictamen luego de que se emitió la siguiente votación:

26 votos a favor

5 en contra

0 Abstenciones

Los votos en contra fueron emitidos por diputados del PRI y del PAN, mientras que los sufragios a favor fueron presentados por legisladores de Morena y aliados que son mayoría en la comisión.

Ante ello, el dictamen avanzará al pleno, sin embargo, su discusión y votación tiene que esperar al menos 12 días, pues se prevé que se analice después del 20 de septiembre tras las fiestas patrias.

Diputadas del PAN abandonaron sesión en protesta contra dictamen

Cabe destacar que el debate no estuvo exento de polémica, debido a que en protesta contra la iniciativa, un par de diputadas integrantes de la comisión y de la bancada del PAN abandonaron la sesión.

Fueron Paulina Rubio Fernández y Noemí Luna, quienes decidieron abandonar la sesión ante el rechazo de peticiones como la de Federico Döring, quien propuso un parlamento abierto.

💥Se retiran diputadas @PaulinaRubioFdz y @NoemiLuna_Zac del PAN de la Comisión de Puntos Constitucionales en protesta por la discusión del dictamen de ‘Doble Nacionalidad’



Al salir, recibieron abucheos y expresiones de falta de respeto de los diputados morenistas, el que más… pic.twitter.com/GDv7tt0CS2 — Laura Brugés (@LauraBruges) September 9, 2026

Las diputadas se levantaron de la sesión luego de que acusaron un doble rasero por parte del oficialismo, pues recriminaron que hablen de soberanía pero defienden a perfiles que son “informantes” de Estados Unidos, en referencia la gobernadora Marina del Pilar Ávila.

Al salir del salón de la Comisión de Puntos Constitucionales, las legisladoras del PAN recibieron abucheos, reproches y críticas en los que les mencionaron casos como el de Ernesto Ruffo.