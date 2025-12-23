En medio de rumores del despido del periodista Manuel López San Martín, quién no estará frente a su noticiero en MVS hasta enero 2026, aclara su situación.

Desde redes sociales comenzó a circular el rumor de que el periodista Manuel López San Martín había emitido su último programa del pasado 19 de diciembre, como titular del noticiero que se transmite de lunes a viernes, de 6 a 8 pm en MVS.

#EXTRA



Hoy es el último día de Manuel López San Martín @MlopezSanMartin en @MVSNoticias.



El periodista se despide del espacio de MVS Noticias que condujo de lunes a viernes, de 6 a 8 pm, dentro de la radiodifusora del grupo propiedad del empresario Joaquín Vargas Gómez. pic.twitter.com/HAkyNhbprn — Pulso de los Medios S.A. (@PulsoDLosMedios) December 19, 2025

Lo anterior ante un presunto despido del periodista, quién está de vacaciones por la temporada decembrina.

Manuel López San Martín aclara porque no estará en MVS; regresa hasta esta fecha de enero 2026

Ante supuestos rumores de la salida de Manuel López San Martín de su noticiero de MVS de lunes a viernes de 6 a 8 pm como titular de este espacio, el periodista decidió aclarar porque no estará al frente de este programa.

Con una publicación de un paisaje en la playa el periodista Manuel López San Martín escribió “¡Nada como la libertad!“ y dijo a sus seguidores que disfruten sus vacaciones.

¡Nada como la libertad!



¡Disfruten sus vacaciones! pic.twitter.com/gwcJJMLRKo — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 23, 2025

Esta publicación la realizó el pasado 22 de diciembre, poco después de que se diera a conocer este rumor.

Además con otra publicación el periodista Manuel López San Martín agradeció a sus seguidores y personas que se han preocupado por él ante este supuesto despido.

Aclaró que los rumores de su salida de MVS, empresa en la que ha estado por 9 años son falsos.

Aseguró que si él no estaría en su programa que encabeza de lunes a viernes de 6 a 8 pm es porque se encuentra de vacaciones.

Por lo que prometió regresar a este noticiero en MVS el próximo 5 de enero.

Agregó que a partir de esta fecha habrá información, además de señalar que “lo que no es negociable es la libertad de expresión”.

Cerró con la frase “el periodismo es crítico e incómodo, o no es”.