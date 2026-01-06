Noticias MVS anuncia a las periodistas que asumirán el horario de Manuel López San Martín.

Tras la salida de Manuel López San Martín, Noticias MVS anunció su nueva programación vespertina, a partir de hoy 5 de enero.

Estas son las periodistas que asumirán el horario de Manuel López San Martín en Noticias MVS

El medio Noticias MVS anunció a las periodistas que asumirán el horario de Manuel López San Martín.

Las periodistas que estarán la programación vespertina de Noticias MVS son:

Sheila Amador: de 6:00 a 7:00 de la tarde

Arlenne Muñoz: de 7:00 a 8:00 de la noche

Dichas comunicadoras estarán de lunes a viernes en Noticias MVS.

Sheila Amador presentará las noticias, mientras que en el caso de Arlenne Muñoz contará con un nuevo espacio.

Sheila Amador, periodista y conductora en MVS (@sheilarenne / Instagram)

Se trata de “MVS Negocios” el cual estará centrado en el ámbito empresarial.

Así como en temas de economía digital, finanzas, PyMEs y el ecosistema emprendedor.

Fue el pasado 29 de diciembre 2025 cuando mediante un comunicado MVS Radio anunció que cambiaría su programación.

El cambio representó la salida de Manuel López San Martín, quien estuvo en MVS Noticias durante casi 9 años al aire.

En su momento MVS Noticias indicó que el cambio se trataba de un “procesos de evolución y fortalecimiento de sus contenidos”, tras una evaluación de resultados.

Arlenne Muñoz, periodista y conductora en MVS (@arlennemx)

Manuel López San Martín habla de su salida de Noticias MVS

A través de sus redes sociales, Manuel López San Martín emitió un comunicado y un video hablando de su salida de Noticias MVS.

Manuel López San Martín agradeció a la audiencia de MVS Noticias, cerrando un “gran capítulo de aprendizaje”.

Aunque lamentó que “no existieran las condiciones para despedirse al aire.

Asimismo, detalló que deja su programa en el momento de mayor audiencia.

El ex conductor de MVS Noticias expresó que continuará en RepúblicaMx por ADN Noticias y su columna de El Heraldo de México.