Tras la salida de Manuel López San Martín de MVS, podría no ser el único periodista en despedirse de la radiodifusora, pues otros 3 dejarían sus programas.

Incluso ya se han revelado los posibles nombres de los tres periodistas que podrían dejar MVS, tras la salida de López San Martín:

Luis Cárdenas Adrián Jiménez Juan Manuel Jiménez

Los problemas por esta banda iniciaron en el sexenio de @FelipeCalderon y concluyeron en la administración de @EPN. La familia Vargas jamás olvidó todas las acciones emprendidas desde el Ajusco contra dicha concesión. Por lo mismo, solo necesitaban un pretexto para dar el… pic.twitter.com/XExLJ5uGSE — Pulso de los Medios S.A. (@PulsoDLosMedios) January 8, 2026

Por esta razón, MVS sacaría a estos 3 periodistas de la barra matutina

La razón por la que MVS podría dar salida a los periodistas Luis Cárdenas, Adrián Jiménez y Juan Manuel Jiménez serían las mismas por las que López San Martín dejó la radiodifusora.

Ya que también MVS habría advertido a los periodistas sobre seguir las indicaciones en el entorno noticioso del grupo, aunque se maneja que la salida no sería de los 3 periodistas, sino de uno de entre los tres.

Debido a que el supuesto anuncio de MVS será respecto a un periodista con programa matutino, siendo Luis Cárdenas, Adrián Jiménez y Juan Manuel Jiménez los conductores en este bloque.

Con ello, recordemos que Adrián Jiménez conduce el programa matutino de MVS de 5:00 a 6:00 am, por su parte, Luis Cárdenas es el titular del noticiero principal de la mañana, de 6:00 am a 10:00 horas, mientras que Juan Manuel Jiménez tiene el noticiero de medio día.

Pese a esto, por ahora no hay anuncio oficial de parte de MVS que confirme la salida de los periodistas, Luis Cárdenas, Adrián Jiménez o Juan Manuel Jiménez.