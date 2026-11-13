El avance del frente frío número 5 y su masa de aire frío asociada ocasionaron este 13 de noviembre el cierre de puertos en Veracruz y Tabasco.

Las autoridades marítimas suspendieron la navegación en varias terminales por el aumento del viento y el oleaje, mientras se prevén condiciones adversas en el litoral.

Además, el pronóstico contempla lluvias muy fuertes, un evento de Norte y posible caída de aguanieve en zonas serranas de Baja California durante los próximos días.

¿Qué puertos cerraron y dónde se esperan las condiciones más adversas?

La Secretaría de Marina (Semar) informó restricciones para embarcaciones mayores y menores, como medida preventiva ante el deterioro de las condiciones marítimas en la región.

En Veracruz, el puerto de Alvarado permanece cerrado para embarcaciones mayores; las menores tampoco pueden navegar en Tamiahua, Nautla y Balzapote, según el aviso.

En Tabasco, la suspensión para embarcaciones menores comprende los puertos de Dos Bocas y Sánchez Magallanes, de acuerdo con los reportes oficiales difundidos este viernes.

Puerto (Cuartoscuro / Carlos Alberto Carbajal)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en la costa veracruzana y el istmo y golfo de Tehuantepec.

Para la costa de Tamaulipas se esperan vientos de 30 a 50 kilómetros por hora, mientras el sistema frontal avanzará por el litoral del Golfo.

También se pronostican lluvias muy fuertes en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; el frente adquirirá características de estacionario durante el fin de semana.

En las sierras de Baja California podría caer nieve o aguanieve; se esperan heladas de -5 a 0 °C en montañas de Baja California, Chihuahua y Durango.