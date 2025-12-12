Alcaldías de la CDMX destinarán parte del presupuesto para cubrir el aumento salarial para sus trabajadores durante el 2026.

Los trabajadores del Gobierno de la CDMX recibirán un aumento salarial en 2026 y a continuación te compartimos lo que ganarán cada mes.

Esto ganarían mensualmente los trabajadores de las alcaldías de la CDMX en 2026

A través de su cuenta de X, Gustavo García dio a conocer que habrá un incremento del 3.5% en el salario de los trabajadores del Gobierno de la CDMX.

De acuerdo con la información presentada, este sería el salario mensual de los trabajadores en 2026, en las que las alcaldías de la CDMX tendrían que destinar el presupuesto:

Jefe de Gobierno - 115,069.00

Secretario - 113,830.00

Alcalde - 108,406.00

Subsecretario/Coordinador General - 108,406.00

Coordinador General “A” - 103,466.00

Director General “B” - 98,663.00

Director General “A” - 84,883.00

Director Ejecutivo “B” - 77,089.00

Director Ejecutivo “A” - 69,541.00

Director “B” - 61,776.00

Director “A” - 54,265.00

Coordinador “B” - 48,206.00

Subdirector “B”/ Coordinador “A” - 42,228.00

Subdirector “A” - 36,482.00

Concejal de Alcaldía - 36,482.00

Jefe de Unidad Departamental “B” - 31,003.00

Jefe de Unidad Departamental “A” - 25,536.00

Líder Coordinador de Proyectos “B” - 22,876.00

Líder Coordinador de Proyectos “A” - 20,211.00

Enlace “B” - 17,504.00

Enlace “A” - 14,863.00

Alcaldías de la CDMX destinarán presupuesto a aumento salarial para trabajadores en 2026 (@GustavoGarciaMH / X )

Esto es lo que ganaban trabajadores de las alcaldías de la CDMX en 2026

Gustavo García destacó que en 2025 los trabajadores del Gobierno de la CDMX no tuvieron aumento.

Este era el salario de los trabajadores de las alcaldías de la CDMX en 2025:

Jefe de Gobierno - 111,178

Secretario - 109,981

Alcalde - 104,740

Subsecretario/Coordinador General - 104,740

Coordinador General “A” - 99,967

Director General “B” - 95,327

Director General “A” - 82,013

Director Ejecutivo “B” - 74,482

Director Ejecutivo “A” - 67,189

Director “B” - 59,687

Director “A” - 52,430

Coordinador “B” - 46,576

Subdirector “B”/ Coordinador “A” - 40,800

Subdirector “A” - 35,248

Concejal de Alcaldía - 35,248

Jefe de Unidad Departamental “B” - 29,955

Jefe de Unidad Departamental “A” - 24,672

Líder Coordinador de Proyectos “B” - 22.102

Líder Coordinador de Proyectos “A” - 19,528

Enlace “B” - 16,912

Enlace “A” - 14,360