La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que el martes 10 de noviembre será una mañana fría en la CDMX, por lo cual activó la Alerta Amarilla.

De acuerdo con la información emitida por el organismo, las bajas temperaturas se registrarán en cinco alcaldías durante parte de la madrugada y parte la mañana.

Ante los riesgos asociados a la mañana fría en la CDMX y como parte de la puesta en marcha de la Alerta Amarilla, la dependencia capitalina emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía.

Activan Alerta Amarilla por mañana fría en cinco alcaldías de la CDMX

A pesar de que la temporada invernal aún no ha llegado a México, las bajas temperaturas ya han comenzado a registrarse en diversas zonas del país como la misma CDMX.

Autoridades informaron que el martes 10 de noviembre será una mañana fría para la capital del país, pues se esperan temperaturas de hasta 4 grados en cinco alcaldías:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Tlalpan

Alerta amarilla en CDMX por frío (@SGIRPC_CDMX/X)

Sobre ello, la SGIRPC señaló en su Alerta Amarilla que será de las 3 y hasta las 8 de la mañana cuando el termómetro en las cinco alcaldías se ubique entre los 6 y los 4 grados centígrados.

Emiten recomendaciones por mañana fría en CDMX

Al informar sobre la activación de la Alerta Amarilla en cinco alcaldías debido a la mañana fría en la CDMX que se espera para el martes, la SGIRPC advirtió sobre los riesgos que podrían presentarse.

En ese sentido, el organismo indicó que para evitar contraer alguna enfermedad respiratoria, así como para proteger a mascotas de las bajas temperaturas se deben seguir estas recomendaciones:

Abrigarse de forma adecuada en caso de ser necesario salir a la calle

Cubrir nariz y boca si se sale a la calle

Evitar los cambios bruscos de temperatura

Resguardar mascotas del frio y sobre todo evitar que se queden a la intemperie

Ingerir agua en abundancia

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C como el caso de naranja, mandarina, limón, toronja, kiwi, fresa, pimiento rojo y verde, brócoli, coliflor, tomate y espinaca